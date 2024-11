Scopriamo le tappe della carriera di Jules Koundé, le sue qualità distintive in campo, il contributo alla squadra francese e il suo potenziale per il futuro. Il talento del Barcellona si sta affermando come uno dei più affidabili in Europa, venendo etichettato da molti come il futuro erede di Varane nella Nazionale francese.

L’inizio di carriera

La carriera di Koundé si è sviluppata in due dei club più prestigiosi d’Europa: il Siviglia e il Barcellona, club in cui il giocatore ha potuto affinare le sue abilità e guadagnarsi un posto di rilievo tra i migliori difensori della sua generazione. Jules Koundé è nato a Parigi, ma ha trascorso gran parte della sua infanzia nella regione di Gironda, vicino a Bordeaux. La sua formazione nelle giovanili del Bordeaux è stata fondamentale per lo sviluppo delle sue abilità tecniche e tattiche. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

MADRID, SPAIN – AUGUST 27: Jules Koundé and Lamine Yamal of FC Barcelona talking during the La Liga match between Rayo Vallecano and FC Barcelona at Estadio de Vallecas on August 27, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Diego Souto/Getty Images)

Ha fatto il suo esordio professionistico con il Bordeaux nel 2018, all’età di soli 19 anni. Con il club francese Koundé ha giocato 55 partite in Ligue 1, impressionando per la sua solidità e capacità di adattarsi a differenti schemi difensivi.

Nel 2019 Jules Koundé è stato acquistato dal Siviglia per circa 25 milioni di euro. Koundé ha trovato l’ambiente ideale per crescere ulteriormente, sotto la guida di Julen Lopetegui, un allenatore noto per la sua attenzione al dettaglio tattico e per la sua capacità di far esprimere il massimo ai giovani giocatori. Il francese è diventato una delle pedine fondamentali della difesa del Siviglia, contribuendo in modo determinante alla vittoria dell’Europa League nella stagione 2019-2020.

Il trasferimento al Barcellona

Dopo le sue ottime prestazioni con il Siviglia, il Barcellona ha deciso di investire su di lui, assicurandosi uno dei difensori centrali più promettenti d’Europa. Il trasferimento al Barcellona, avvenuto nel 2022, ha rappresentato per Koundé una nuova sfida e una grande opportunità di crescita, soprattutto sotto la guida di Xavi Hernández, che ha dimostrato grande fiducia nelle capacità del giovane difensore. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Nel sistema di gioco di Xavi, Koundé è spesso impiegato come difensore centrale, ma ha anche dimostrato la sua capacità di giocare come terzino destro quando necessario, adattandosi ai diversi moduli e approcci della squadra. Grazie alla sua capacità di costruire il gioco dal basso, Koundé è perfetto per il tipo di calcio proattivo e orientato al possesso che caratterizza la filosofia del Barcellona.

Palmares del giocatore

Koundé ha vinto la Europa League nel 2020 con il Siviglia, il suo primo trofeo europeo. Durante il torneo, si è distinto come uno dei migliori difensori della competizione, contribuendo in maniera determinante al percorso della squadra spagnola, che ha sconfitto l’Inter in finale per 3-2. La vittoria ha ulteriormente accresciuto la reputazione di Koundé come uno dei migliori giovani difensori in Europa. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

MADRID, SPAIN – OCTOBER 26: Jules Koundé of FC Barcelona runs with the ball during the LaLiga match between Real Madrid CF and FC Barcelona at Estadio Santiago Bernabeu on October 26, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Dopo il trasferimento al Barcellona nell’estate del 2022, Koundé ha vinto la sua prima Supercoppa di Spagna con il club catalano nel gennaio 2023. In finale, il Barcellona ha battuto il Real Madrid 3-1. Sempre con il Barcellona, Koundé ha conquistato il titolo di Liga nella stagione 2022-2023. Questo trionfo rappresenta il suo primo titolo di campionato nazionale e uno dei momenti più importanti della sua carriera, con tanto di gol nella giornata decisiva nel derby contro l’Espanyol. Con la Nazionale francese, Koundé ha vinto la UEFA Nations League nel 2021. Dopo aver battuto il Belgio in semifinale, la Francia ha sconfitto la Spagna 2-1 nella finale

Koundé erede di Varane

Koundé ha esordito con la nazionale maggiore francese nel 2021 in un’amichevole contro il Galles. Pur essendo al suo primo incontro internazionale, Koundé ha dimostrato immediatamente la sua solidità difensiva, la sua capacità di inserirsi nel gioco di squadra e una sorprendente tranquillità.

BUDAPEST, HUNGARY – OCTOBER 10: Jules Koundé of France shoots the ball during the UEFA Nations League 2024/25 League A Group A2 match between Israel and France at Bozsik Arena on October 10, 2024 in Budapest, Hungary. (Photo by David Balogh/Getty Images)

La sua inclusione nella nazionale è stata una logica conseguenza delle sue prestazioni a livello di club, e la sua versatilità gli ha permesso di adattarsi rapidamente al gioco della nazionale. Didier Deschamps ha utilizzato Koundé sia come difensore centrale sia come terzino destro. Alcuni esperti di calcio vedono in Koundé il successore naturale di Varane, grazie alla loro somiglianza in termini di stile di gioco e leadership. Se riuscirà a mantenere un livello di prestazioni elevato, Koundé ha tutte le carte in regola per diventare un pilastro della difesa francese per molti anni a venire.

