Mercato Inter, parla Marotta: il punto della situazione in casa nerazzurra

Il mercato dell’Inter prosegue tra conferme, trattative aperte e qualche tessera ancora da sistemare. Dopo gli arrivi già ufficializzati e un organico di partenza solido, i nerazzurri restano alla finestra per completare il mosaico con innesti mirati, senza però farsi prendere dalla frenesia.

Intanto i tifosi attendono risposte soprattutto sul futuro della difesa, il reparto che in questo momento ha maggiormente bisogno di innesti mirati, sulla gestione dei giovani e su eventuali cessioni eccellenti.

A fare chiarezza ci ha pensato direttamente il presidente Beppe Marotta, intercettato dai cronisti all’uscita dalla sede della Lega Serie A. “C’è massimo ottimismo, siamo l’Inter e bisogna sempre guardare al futuro con grande fiducia”, ha dichiarato sorridendo.

Tra i nomi più caldi c’è quello di Hakan Calhanoglu, protagonista nelle scorse settimane di voci insistenti su una possibile cessione al Galatasaray. Marotta ha tagliato corto: “Nessuna novità, è nostro a tutti gli effetti. Arriverà quanto prima e sarà regolarmente in ritiro“.

Parole che chiudono (almeno per ora) ogni spiraglio a una sua partenza. Ma sollevano qualche dubbio sulla possibile convivenza con Lautaro Martinez dopo il duro scontro verbale che è seguito al Mondiale per Club.

Confermata invece la cessione in prestito di Valentin Carboni: “Andrà al Genoa, dove troverà un bravo allenatore come Vieira“. Il giovane talento argentino avrà così l’opportunità di giocare con continuità in Serie A. (continua dopo la foto)

Interrogato su Filippo Leoni, giovane promessa in forza al Parma, Marotta ha frenato: “È un talento, ma è un giocatore del Parma, non nostro”. Nessuna trattativa in corso al momento, almeno a quanto dice il Presidente nerazzurro, anche se l’interesse dell’Inter non è un mistero.

Infine un accenno criptico su Sebastiano Esposito e Tajon Buchanan, rientrati dai rispettivi prestiti: “Presto, presto…”. L’impressione è che per entrambi il destino sia ancora da scrivere.

Curiosità finale: accanto a Marotta, nella stessa vettura, c’era Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. I neroverdi sarebbero tra i club interessati proprio a Buchanan, in un incrocio che potrebbe diventare caldo nelle prossime settimane.

