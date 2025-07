Dopo la cessione di Mateo Retegui, l’Atalanta potrebbe presto perdere un altro pezzo da novanta del proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter avrebbe individuato in Ademola Lookman l’obiettivo principale per rinforzare il proprio attacco. Il club nerazzurro ha già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore, che avrebbe aperto alla destinazione milanese.

🚨⚫️🔵 Ademola Lookman, keen on Inter move after further contacts tonight with his camp. He told Atalanta he wants to leave.



Inter will soon submit their initial bid for Nigerian forward while Atalanta insist on more than €40m for Italian clubs.



