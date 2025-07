Milan, Allegri ha fretta e ha scelto: si chiude per il terzino destro

Il Milan continua a scandagliare il mercato spagnolo per rinforzare le corsie difensive. Dopo i contatti avanzati con il Real Madrid per Fran Garcia a sinistra, i rossoneri avrebbero ora messo in cima alla lista dei desideri per la fascia opposta il nome di Marc Pubill, classe 2003 dell’Almeria. Il giovane terzino sta superando la concorrenza di Guéla Doué e potrebbe diventare presto un nuovo innesto nella rosa milanista.

MN – Contatti costanti Tare-Ramadani per Pubill: il Milan prova a chiudere nei prossimi giornihttps://t.co/Nt0zTpOjaG — MilanNews.it (@MilanNewsit) July 16, 2025

Nato nel 2003, Pubill è cresciuto nei vivai dell’Espanyol e poi nel Levante, dove ha esordito tra i professionisti prima di passare all’Almeria nell’estate del 2023. Con il club andaluso ha totalizzato 63 presenze, 2 gol e 8 assist, mettendo in mostra doti evidenti di spinta e progressione.

Con un’altezza di 1.90, il terzino spagnolo è dotato di una notevole fisicità abbinata a buona tecnica di base, qualità che lo rendono più efficace nella metà campo avversaria che in fase difensiva.

Nel 2024 è stato protagonista con la Spagna Under 21 e ha conquistato l’oro olimpico a Parigi, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti nel ruolo. Va ricordato che l’estate scorsa era a un passo dall’Atalanta, ma il trasferimento sfumò a causa di accertamenti supplementari richiesti sul suo ginocchio sinistro, già operato in passato.

Il cartellino di Marc Pubill costa 15 milioni di euro, una cifra in linea con i parametri economici del Milan, sempre attento al potenziale di rivendita dei giovani talenti. Viste le sue prospettive di crescita, l’operazione potrebbe rivelarsi vantaggiosa anche in ottica futura. I rossoneri valutano con attenzione, ma il profilo ha già ricevuto l’approvazione dell’area tecnica e si punta a chiudere a breve.

