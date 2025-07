Milan, il mercato fra nuove difficoltà e ritorni di fiamma

Il Milan accelera sul mercato alla ricerca degli ultimi tasselli per completare la rosa e, soprattutto, per colmare il vuoto lasciato da Theo Hernandez. I rossoneri hanno individuato in Pervis Estupiñán il profilo ideale per la corsia sinistra, ma l’offerta iniziale non ha convinto il Brighton.

La cosa certa è che per il sostituto di Theo l'intenzione SEMBRA essere di non spendere più di 15/20 mln, anche vedendo le offerte di cui si parla

Il primo affondo del Milan – 12 milioni di euro più bonus – è stato giudicato troppo basso dagli inglesi, ma il dialogo è aperto. Il terzino ecuadoregno ha già comunicato al club la volontà di partire e il Brighton, da parte sua, si è portato avanti chiudendo per De Cuyper, erede designato del 27enne.

La trattativa può entrare nel vivo già nei prossimi giorni, ma i rossoneri dovranno fare attenzione alla concorrenza: anche il Manchester United è sul giocatore e potrebbe inserirsi con una proposta più convincente. In alternativa, il Milan continua a monitorare Nathaniel Brown, classe 2003 dell’Eintracht Francoforte.

In mezzo al campo, Jashari resta un obiettivo concreto, ma il Bruges continua a fare muro. Il giocatore ha dato segnali chiari, come la mancata partecipazione alla foto ufficiale di squadra, ma ancora non basta. Così il ds Igli Tare ha riattivato i contatti con Javi Guerra, mai realmente uscito dai radar milanisti.

Sul classe 2003 però c’è forte anche il Manchester United, che avrebbe già un’intesa di massima con il giocatore. Sullo sfondo, anche il Valencia, attuale club del centrocampista, che spinge per il rinnovo. Il Milan dovrà decidere se affondare il colpo oppure virare definitivamente su altri obiettivi.

In avanti, il nome nuovo è quello di Rasmus Hojlund. Il danese ex Atalanta, ora al Manchester United, non ha ancora brillato in Premier League ma resta un profilo molto apprezzato per il suo potenziale.

Secondo Claudio Raimondi, il Milan si sarebbe mosso a fari spenti, entrando in una corsa che vede anche Inter, Juve e Napoli tra le contendenti. I rossoneri si muovono dunque su più fronti, con l’obiettivo di regalare ad Allegri una rosa completa e competitiva prima dell’inizio della stagione.

