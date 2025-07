Milan, il rebus Jashari si complica: le parole del Mister del Bruges

Il Milan spinge sull’acceleratore, ma da Bruges arriva una doccia fredda. A parlare è direttamente Nicky Hayen, allenatore del Club Brugge, che sul futuro di Ardon Jashari ha chiarito: “Lo aspettiamo lunedì per la ripresa degli allenamenti. La situazione è molto chiara”. Parole che non lasciano spazio a voli pindarici, almeno per ora.

Jashari non è stato nemmeno convocato per la sfida di Supercoppa contro l’Union Saint-Gilloise. Una scelta che ha alimentato le voci su un addio imminente, ma Hayen non si sbilancia: “Nel calcio le cose possono diventare molto difficili e questa è una situazione davvero complessa. Ma ho piena fiducia nella società, che gestirà tutto al meglio. Vedremo come andrà a finire”.

Il centrocampista svizzero classe 2002, obiettivo dichiarato del Milan, ha già fatto sapere di voler approdare in rossonero. Il club di via Aldo Rossi ha messo sul tavolo un’offerta da 32,5 milioni più 5,5 di bonus, considerata più che adeguata dai dirigenti rossoneri. Il Bruges però ha fatto muro: per cedere Jashari, pretende una base fissa da 40 milioni.

La trattativa è nel vivo e potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro, ma potrebbe anche arenarsi un po’ a sorpresa. Il Milan attende segnali e resta convinto di avere messo sul piatto una proposta seria. Jashari, dal canto suo, ha già deciso: vuole solo il Milan. Ora tocca ai club trovare la quadra, prima che anche lunedì l’attesa si prolunghi.

