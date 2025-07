La Roma risponde all’appello di Gian Piero Gasperini e accelera in maniera decisa sul fronte del calciomercato in entrata. Dopo settimane di attesa, il club giallorosso ha messo a segno due colpi importanti per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione.

💛❤️🇮🇪 Evan Ferguson will land in Roma later tonight to sign in as new AS Roma player from Brighton.



Loan deal with €40m buy option clause, confirmed. pic.twitter.com/q15q4tuyHc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2025

El Aynaoui già sbarcato a Roma

Nella serata di ieri è arrivato nella Capitale Neil El Aynaoui, centrocampista classe 2001 prelevato dal Lens. Il costo complessivo dell’operazione è di 25 milioni di euro, una cifra che testimonia la fiducia del club nelle qualità del giocatore. Il francese, reduce da un’ottima stagione in Ligue 1, ha già svolto le sue prime ore romane in attesa di visite mediche e firme ufficiali.

Oggi tocca a Ferguson: affare da 40 milioni

È atteso invece nella giornata di oggi l’arrivo di Evan Ferguson, centravanti irlandese di proprietà del Brighton. Per il suo cartellino la Roma ha trovato un accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un investimento complessivo che potrebbe sfiorare i 40 milioni di euro. Ferguson è atteso nel tardo pomeriggio all’aeroporto di Ciampino, pronto a iniziare la sua nuova avventura in Serie A.

Gasperini chiede rinforzi: “Serve una spinta”

Proprio ieri, al termine della prima amichevole stagionale contro il Trastevere, Gian Piero Gasperini ha ribadito l’urgenza di rafforzare la rosa:

“Purtroppo ci sono state un po’ di vicissitudini e sicuramente siamo un po’ in ritardo sul mercato. Anche rispetto alla scorsa stagione abbiamo tante defezioni perché se ne sono andati diversi giocatori. Abbiamo fretta e voglia di recuperare perché dobbiamo partire bene. In queste condizioni non è facile, speriamo ci sia una spinta perché la società ha dato grande disponibilità . Sicuramente mi aspetto una bella accelerata”. Una richiesta chiara, a cui la dirigenza ha iniziato a rispondere concretamente.

