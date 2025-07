Laurienté, niente Sunderland: salta il trasferimento, futuro ancora incerto

Sembrava tutto fatto, ma il trasferimento di Armand Laurienté al Sunderland è clamorosamente saltato. Il calciatore francese, assistito dagli agenti Johan Caurant e Roberto Meloni, era volato in Inghilterra per sostenere le visite mediche e firmare il contratto, ma qualcosa è andato storto. Il Sassuolo è già stato informato della decisione e si prepara a riaccogliere l’attaccante.

