Calhanoglu, nuove sirene dalla Turchia: anche il Fenerbahce su richiesta di Mourinho

L’estate di Hakan Calhanoglu resta rovente. Dopo le tensioni a distanza con Lautaro Martinez e Beppe Marotta, e dopo l’interesse dichiarato del Galatasaray, ora – secondo quanto riportato dal portale turco TRT Sport – anche il Fenerbahce avrebbe messo gli occhi sul regista dell’Inter. Il numero 20 nerazzurro sarebbe una richiesta diretta di José Mourinho, con il presidente del club di Istanbul, Ali Koc, che avrebbe già avuto contatti sia con il giocatore che con il suo agente, Gordon Stipic.

L’Inter non apre alla cessione

Finora, però, non c’è stata alcuna trattativa ufficiale con l’Inter, che ha sempre ribadito di voler trattenere il proprio centrocampista. A confermare la posizione del club è stato anche il direttore sportivo Piero Ausilio, che nella serata di ieri si è espresso chiaramente ai microfoni dei media: “Con Calhanoglu non c’è nessunissimo problema, è un giocatore forte che ha dato tanto e ha ancora tanto da dare all’Inter. Noi ci contiamo tantissimo. Su tutti i giocatori forti ci sono attenzioni, qualcuno le ha avute ma le ha fatte in modo spregiudicato senza mostrare rispetto per il club dove gioca il calciatore”.

Nessuna richiesta di addio

Ausilio ha poi ribadito che il giocatore non ha mai chiesto la cessione, spegnendo sul nascere le voci su un possibile addio: “C’è stato un confronto col Galatasaray e lì abbiamo capito che non c’era nulla. Calhanoglu, è importante sottolinearlo, non ha mai chiesto di andare via dall’Inter”. Per ora, dunque, nessun passo concreto da parte del club nerazzurro verso una cessione del suo regista turco, nonostante le sirene insistenti dalla Turchia e la volontà di Mourinho di riportarlo in patria.

