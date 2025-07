Jadon Sancho ha scelto la Juventus: intesa raggiunta, ma serve prima cedere

Jadon Sancho ha preso la sua decisione: vuole giocare nella Juventus. Il fantasista inglese, ormai fuori dal progetto tecnico del Manchester United e già escluso dalle prime convocazioni stagionali, ha trovato un’intesa con il club bianconero per un contratto quadriennale da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e Tuttosport, l’agente del calciatore è stato a Torino nei giorni scorsi per definire i dettagli. Sancho sarebbe persino disposto a dimezzarsi l’ingaggio pur di accelerare il trasferimento e coronare il suo sogno di vestire la maglia bianconera.

Il nodo economico: servono cessioni

L’operazione, però, è tutt’altro che chiusa. La Juventus deve prima liberare risorse a bilancio, dopo aver già sostenuto esborsi importanti per riscatti e ingaggi. Tra le operazioni già concluse figurano i riscatti di Di Gregorio, Kalulu, Kelly e Nico Gonzalez, oltre ai 12,5 milioni di euro di commissioni per Jonathan David. In questa fase, il direttore generale Comolli lavora su più fronti per piazzare alcuni esuberi.

Le uscite decisive

Le cessioni saranno decisive per sbloccare la trattativa. Timothy Weah è vicino al Marsiglia, mentre Douglas Luiz è nel mirino di tre club inglesi. Solo dopo aver incassato da queste operazioni, la Juventus potrà tornare concretamente a trattare con il Manchester United. I Red Devils avrebbero già ricevuto una proposta iniziale da 15 milioni di sterline, comprensiva di bonus e di una possibile partecipazione bianconera alla buonuscita del calciatore.

Il ruolo di Nico Gonzalez e gli incastri di mercato

Uno dei principali ostacoli all’arrivo di Sancho è rappresentato dalla presenza in rosa di Nico Gonzalez. L’argentino, che ricopre un ruolo tattico simile nel 3-4-2-1 di Tudor, è seguito dall’Al Ahli, ma ha attirato anche l’interesse di alcune squadre di Serie A – ovvero Inter e Atalanta – e dell’Atletico Madrid. Tuttavia, nessuna trattativa è ancora vicina alla chiusura, e la Juventus non può permettersi un doppione. L’uscita di Nico, dunque, è considerata una delle chiavi principali per permettere a Sancho di arrivare a Torino.

Il Nottingham si defila, Sancho spinge per Torino

Nonostante l’interesse concreto del Nottingham Forest, Sancho ha già fatto la sua scelta: vuole solo la Juventus. A 25 anni, dopo un’esperienza complicata in Premier League, l’ex talento del Borussia Dortmund è pronto a rilanciarsi in Serie A. La dirigenza bianconera è ottimista, ma attende il momento giusto per affondare il colpo e concludere una delle operazioni più attese dell’estate.

