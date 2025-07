Milan, Vlahovic primo nome per l’attacco: pronta l’offerta, ma la Juve frena

Il Milan ha individuato in Dusan Vlahovic il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo in vista della stagione 2025/26. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono pronti a offrire al centravanti serbo un contratto importante, ma con un ingaggio decisamente più contenuto rispetto ai 12 milioni netti che percepirebbe restando alla Juventus. Il piano del club prevede uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione, con bonus legati ai gol segnati e alla vittoria dello Scudetto. L’ingaggio crescerebbe inoltre nelle stagioni successive in caso di qualificazione alla Champions League.

IL MILAN SCEGLIE ESTUPINAN E FA UN PATTO CON VLAHOVIC”



ميلان يختار إستوبينان و يعقد اتفاقًا مع (فلاهوفيتش)



L’ostacolo Juventus

Resta però il nodo del rapporto con la Juventus, che per Vlahovic rappresenta una situazione intricata. Il contratto dell’attaccante serbo scade nel giugno 2026, ma i dialoghi per il rinnovo non sono mai decollati. Il club bianconero ha il giocatore a bilancio con un ammortamento residuo di circa 19,5 milioni di euro, cifra che rappresenta il punto di partenza per ogni trattativa. Tra le ipotesi circolate c’era anche quella di un prolungamento annuale per poi cederlo in prestito con obbligo di riscatto, ma l’entourage dell’ex Fiorentina non sembra interessato a una simile soluzione. Il Milan, dunque, resta vigile e aspetta che si creino le condizioni favorevoli per inserirsi concretamente nella corsa.

Le alternative valutate

Nel frattempo, la dirigenza rossonera continua a monitorare altre piste. Tra queste figura Rasmus Hojlund, attaccante danese classe 2003 in forza al Manchester United. Già passato per l’Atalanta, Hojlund potrebbe rappresentare un’opzione praticabile solo in prestito con diritto di riscatto, una formula che non comporterebbe grandi esborsi immediati.

Il Fenerbahce di Mourinho alla finestra

Per Vlahovic rimane viva anche l’ipotesi estera. Secondo Tuttosport, il Fenerbahce di José Mourinho avrebbe sondato il terreno per l’attaccante serbo, nonostante il recente arrivo del colombiano John Duran dall’Al-Nassr come sostituto di Edin Dzeko, tornato alla Fiorentina. I turchi, dunque, potrebbero defilarsi, lasciando più spazio al Milan se le condizioni economiche dovessero allinearsi con quelle imposte dalla Juventus.

