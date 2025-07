Home | Juventus, non solo Sancho: i bianconeri puntano un altro obiettivo per l’attacco

La Juventus si muove sul mercato con diversi obiettivi. Comolli è impegnato a trovare la quadra per offrire a Igor Tudor una rosa il più possibile completa per la prossima stagione, con un’attenzione particolare, almeno in questa fase, all’attacco, dove si è già registrato un grande colpo con l’acquisto di Jonathan David.

Samuel #Mbangula saluta la #Juventus per iniziare una nuova esperienza in #Bundesliga . Si trasferirà al #WerderBrema , con un’operazione che assicura al club bianconero 10 milioni di euro più eventuali aggiunte future#Calciomercato #juve #theonetv7



Il futuro dell’attacco bianconero si gioca su più tavoli. In cima alla lista della Juventus resta Randal Kolo Muani, che però continua a essere oggetto delle attenzioni della Premier League. Di fronte alla possibile partenza del francese, il club bianconero ha iniziato a valutare alternative concrete, e tra queste spunta il nome di Rasmus Hojlund, attaccante danese del Manchester United. (continua dopo la foto)

Il primo obiettivo di Comolli e soci sarebbe trattenere Kolo Muani, arrivato a Torino in prestito e subito entrato nei meccanismi offensivi di Igor Tudor. La posizione del Paris Saint-Germain però non cambia: per evitare una minusvalenza, i francesi chiedono almeno 40 milioni per la cessione a titolo definitivo. L’idea della Juve sarebbe invece un prestito con diritto di riscatto, proposta che non entusiasma il club parigino.

Intanto, sullo sfondo, si muovono Chelsea, Newcastle e Manchester United, che stanno monitorando da vicino la situazione e potrebbero presto affondare il colpo. Anche lo stesso Kolo Muani, in assenza di novità concrete, sta iniziando a valutare un eventuale passaggio in Inghilterra.

Proprio dal Manchester United, la Juventus potrebbe pescare il piano B in attacco. Nei colloqui per Jadon Sancho, infatti, si è discusso anche di Rasmus Hojlund, centravanti classe 2003 ceduto dall’Atalanta due estati fa per 70 milioni. (continua dopo la foto)

Il danese non ha brillato nell’ultima stagione in Premier, ma il contesto complicato dei Red Devils ha penalizzato molti elementi della rosa. In Serie A, però, Hojlund ha lasciato un ottimo ricordo e continua a piacere molto anche a Inter, Milan e Roma.

Tutto, dunque, ruota attorno al futuro di Kolo Muani. Se il francese prenderà davvero il volo per l’Inghilterra, a Torino sono già pronti a cambiare rotta.

