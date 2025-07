Juventus, chiuso il nuovo acquisto: il nome che va a rinforzare le fasce

La Juve continua a muoversi con decisione sul mercato estivo, tra entrate mirate e uscite strategiche. Il nuovo progetto tecnico targato Tudor richiede equilibrio, profondità e rinforzi in ruoli chiave. In questa ottica, i bianconeri hanno chiuso due operazioni parallele con il Porto, che vedono protagonisti due giocatori di fascia.

Calciomercato Juventus, Comolli chiude uno scambio tra terzini: Alberto Costa al Porto #Juventus https://t.co/mJ20lWAJHo — StileJuventus (@StileJuventus) July 23, 2025

Joao Mario arriva a Torino, mentre Alberto Costa fa il percorso inverso verso il Portogallo. Non si tratta di uno scambio, ma le tempistiche rendono le due operazioni quasi speculari. La Juventus ha deciso di cedere Alberto Costa: il Porto lo ha acquistato per 16 milioni, cifra che garantisce alla società bianconera una piccola plusvalenza. Un’uscita utile anche per sistemare i conti in vista delle prossime mosse di mercato.

Nel frattempo, è atteso a Torino Joao Mario, laterale portoghese classe 2000. Il giocatore sosterrà domani le visite mediche al JMedical e sarà subito a disposizione di Tudor per l’inizio della preparazione. Il costo dell’operazione è di 12 milioni, una cifra accessibile che consente alla Juve di puntare su un elemento giovane, utile nella rotazione, ma forse non ancora pronto a prendersi il posto da titolare fisso.

L’arrivo di Joao Mario, infatti, non esclude altri movimenti sulla fascia. Alla Continassa si valuta l’ipotesi di affiancarlo a un giocatore più esperto, capace di garantire solidità fin da subito. In questo senso, resta caldo l’asse con l’Atletico Madrid per Nahuel Molina, profilo che piace da tempo alla dirigenza bianconera.

La Juventus, quindi, continua a costruire una rosa più completa e competitiva, con operazioni intelligenti e funzionali al nuovo corso. L’estate è lunga, ma i primi tasselli iniziano già a prendere forma.

