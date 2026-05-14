La protesta attorno al Milan ha cambiato marcia e, soprattutto, linguaggio. Non si tratta più soltanto di fischi allo stadio o di malumori sui social: nelle ultime ore ha preso corpo una mobilitazione digitale che punta direttamente al vertice gestionale, con una petizione online che chiede le dimissioni dell’amministratore delegato Giorgio Furlani e che ha superato la soglia delle 50 mila adesioni. Un numero che, al netto del valore “formale” di iniziative del genere, fotografa una frattura emotiva tra una parte della tifoseria e la dirigenza. E quando la frattura diventa pubblica, organizzata e misurabile, in un club come il Milan il tema non è più solo comunicativo: diventa politico, sportivo e strategico.

Una protesta che non nasce dal nulla: risultati, aspettative e fiducia incrinata

Per capire perché una petizione possa diventare notizia – e non soltanto rumore di fondo – bisogna leggere il contesto in cui esplode. Il Milan vive un periodo in cui le aspettative della piazza sono alte per natura, ma vengono alimentate da un dettaglio decisivo: la percezione di distanza tra ciò che il club promette e ciò che riesce a trasmettere sul campo e nelle scelte societarie. La tifoseria rossonera, storicamente esigente, tende ad accettare anche stagioni complesse se intravede una direzione chiara; al contrario, fatica a digerire i passaggi in cui la strategia appare opaca, o peggio ancora contraddittoria.

La contestazione, infatti, non si concentra su un singolo episodio isolato, ma sul “quadro” complessivo: l’idea che il progetto abbia perso slancio, che alcune decisioni chiave siano state gestite male o comunicate peggio, e che la governance stia diventando un tema quasi più centrale del rendimento sportivo. In questo schema, la figura di Giorgio Furlani diventa il bersaglio simbolico, perché rappresenta il vertice operativo: è lì che si scaricano frustrazioni e paure, anche quando le cause reali sono più complesse e distribuite.

Un altro aspetto fondamentale è il cambiamento dei canali di protesta. Un tempo la Curva era il barometro principale; oggi, una campagna online permette di dare numeri, slogan, tempistiche. Le 50 mila firme non “cacciano” nessuno, ma producono una pressione misurabile e replicabile: possono essere citate, rilanciate, trasformate in argomento di discussione quotidiana. E in un’industria che vive anche di percezione – credibilità del progetto, appeal verso calciatori e sponsor, rapporto con l’ambiente – la percezione conta quasi quanto i risultati.

Infine c’è la questione della fiducia. Nei club moderni, la fiducia è un capitale: si costruisce con coerenza e si brucia con piccoli cortocircuiti ripetuti. Se una parte dei tifosi arriva a chiedere un cambio al vertice, significa che ritiene esaurita la “soglia di pazienza” e che non vede più nel management un garante di stabilità o crescita. E anche se quella parte non coincide con l’intero popolo rossonero, il segnale è chiaro: l’aria attorno alla società si è fatta pesante, e rischia di condizionare tutto ciò che arriva dopo, mercato compreso.

Il nodo comunicazione e leadership

In queste situazioni, la partita più delicata non si gioca solo sul prato: si gioca nella gestione della narrazione. Ogni grande club è anche un organismo comunicativo: manda segnali continui a tifosi, squadra, media, potenziali acquisti. La contestazione su Giorgio Furlani non riguarda soltanto le decisioni in sé, ma il modo in cui quelle decisioni vengono percepite, spiegate e difese.

Qui entra un concetto spesso sottovalutato: la leadership societaria, nel calcio, non è soltanto amministrazione. È anche capacità di farsi “sentire” nel momento giusto. Se l’ambiente percepisce silenzio, distacco o ambiguità, tende a riempire il vuoto con supposizioni e accuse. E quando una protesta assume una forma organizzata, come una petizione, significa che quel vuoto è stato riempito da un racconto alternativo: “la società non ascolta”, “la società non capisce”, “la società non è all’altezza”. Anche senza prove definitive, questo racconto diventa potente perché emotivo e facilmente condivisibile.

Inoltre, il Milan si trova in un punto della stagione in cui ogni passo pesa. Il finale di campionato, la costruzione della rosa, le scelte su staff e area tecnica: tutto tende a convergere nelle prossime settimane. Un club che entra in questa fase con un fronte interno agitato rischia due effetti collaterali seri. Il primo è sportivo: la squadra può percepire tensione, sentire che il rumore esterno non è “normale” e che la pressione non riguarda solo il risultato della domenica ma l’intera struttura. Il secondo è strategico: nelle trattative, chiunque si sieda al tavolo cerca stabilità. Se l’ambiente suggerisce instabilità, aumenta il costo reputazionale di ogni scelta e diventa più difficile imporre una linea.

Da qui il problema di fondo: come si ripara una frattura senza alimentarla? Una risposta aggressiva rischia di trasformare la protesta in guerra; una risposta troppo morbida può sembrare una resa o, peggio, una conferma delle critiche. La via più efficace, di solito, passa da tre elementi: chiarezza sul progetto, trasparenza sui prossimi passaggi e coerenza nei tempi. Nel calcio, “spiegare” non basta: bisogna dimostrare. E dimostrare significa presentarsi con un piano riconoscibile: obiettivi, priorità, responsabilità. In assenza di questo, la protesta tende a crescere perché trova continuamente terreno fertile.

Va considerato anche un dettaglio pratico: una petizione che diventa virale costruisce una comunità. Chi firma si sente parte di qualcosa, e quella sensazione rende più difficile tornare indietro. Non è più un semplice sfogo: è appartenenza. Ed è proprio qui che la questione diventa delicata per la società, perché il rischio è che la contestazione smetta di essere episodica e diventi identitaria, accompagnando il club anche oltre l’estate.

Le conseguenze possibili

Il punto decisivo, ora, non è stabilire chi abbia “ragione” in senso assoluto. Il punto è capire che cosa può produrre, nel breve periodo, una contestazione così visibile verso l’amministratore delegato Giorgio Furlani. Le conseguenze potenziali si muovono su tre piani: tecnico, societario e ambientale.

Sul piano tecnico, la fase che si avvicina è quella in cui si definiscono conferme e partenze, budget e obiettivi, ruoli e gerarchie. In un club strutturato, l’AD non decide la formazione, ma incide sul perimetro dentro cui il progetto sportivo può muoversi. Se l’aria attorno al vertice è tesa, ogni scelta rischia di diventare “politica”: un rinnovo, un acquisto, una cessione possono essere letti come prova di forza o come segnale di debolezza. E questo tipo di lettura, quasi sempre, non aiuta a lavorare bene.

Sul piano societario, la contestazione può accelerare due dinamiche opposte. La prima: irrigidimento e difesa dell’attuale governance, con una comunicazione più controllata e l’obiettivo di attraversare la tempesta senza scossoni. La seconda: apertura a una riorganizzazione, anche solo parziale, per ridurre la pressione e dare un segnale di discontinuità. Non è necessario che un cambiamento sia reale per avere effetto: spesso basta l’annuncio di un rafforzamento dell’area sportiva, o la definizione più netta delle responsabilità, per spostare l’attenzione dal “chi” al “cosa”. Ma perché funzioni deve essere credibile, non cosmetico.

Infine il piano ambientale, quello che nel calcio italiano resta sempre decisivo. Il Milan, quando ha un clima unito, riesce a trasformare San Siro in un acceleratore; quando l’ambiente si spacca, il rischio è l’effetto contrario: la partita si complica prima ancora del calcio d’inizio, e ogni episodio viene filtrato attraverso la sfiducia. Questo pesa soprattutto sui più giovani e su chi vive di slancio. Una contestazione prolungata al vertice può scendere a cascata: dalla dirigenza all’allenatore, dall’allenatore alla squadra, fino al singolo giocatore che diventa capro espiatorio della settimana.

In sintesi, la petizione non è un atto “amministrativo”: è un termometro. Dice che una parte della tifoseria ritiene finita una fase di credito e chiede un segnale forte. Il Milan, adesso, ha davanti una scelta di metodo: ignorare e puntare tutto sui risultati, oppure governare il momento con una strategia di comunicazione e di progetto capace di ricucire. In entrambi i casi, il tempo è un fattore. Perché nel calcio le stagioni passano, ma le crepe – se non vengono gestite – restano e si allargano proprio quando arriva l’estate, il mercato e la necessità di ripartire.