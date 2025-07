Juve, Kolo Muani resta la priorità in attacco ma si guarda anche a Hojlund

In attesa di sciogliere il rebus Vlahovic e di accogliere Jadon Sancho, la Juventus ha un obiettivo chiaro per l’attacco: la permanenza di Randal Kolo Muani. Tuttavia, sul fronte bianconero non si registrano passi avanti. Il Paris Saint-Germain continua a chiedere almeno 40 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del francese, con l’intenzione di evitare una minusvalenza. Il direttore generale Comolli, invece, preferirebbe chiudere con un prestito con diritto di riscatto.

Il rischio Premier e il piano B

Kolo Muani sarebbe disposto a restare a Torino, ma lo stallo delle trattative e il crescente interesse dalla Premier League – con Chelsea, Newcastle e Manchester United pronti a inserirsi – iniziano a fargli valutare soluzioni alternative. La Juventus, consapevole del rischio, lavora anche su piani B, che potrebbero portare proprio in Inghilterra.

Hojlund torna nel mirino della Serie A

Nei colloqui già avviati con il Manchester United per Sancho, è spuntato anche il nome di Rasmus Hojlund. Il centravanti danese, acquistato dai Red Devils per 70 milioni di euro due estati fa, non ha finora rispettato le aspettative, complice una stagione difficile dell’intero club. Nonostante questo, l’attaccante mantiene una buona considerazione in Serie A, dove con l’Atalanta aveva segnato 9 gol prima del trasferimento in Inghilterra.

SOLNA, SWEDEN – JULY 19: Rasmus Hojlund of Manchester United in action during the pre-season friendly match between Manchester United and Leeds United at Strawberry Arena on July 19, 2025 in Solna, Sweden. (Photo by Zohaib Alam – MUFC/Manchester United via Getty Images)

Juve in attesa, ma la concorrenza non manca

Prima della Juventus, Inter, Milan e Roma avevano sondato la possibilità di riportare Hojlund in Italia. La pista resta aperta, ma strettamente legata all’esito della trattativa per Kolo Muani. Se il francese dovesse partire verso la Premier, la Juve sarebbe pronta ad affondare su Hojlund per dare a Tudor la punta desiderata.

