La Fiorentina ci prova per Franck Kessié, centrocampista ivoriano attualmente in forza all’Al-Ahli. L’obiettivo è ambizioso: riportare in Serie A un giocatore che ha lasciato un segno importante con la maglia del Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club viola sarebbe pronto a tentare un approccio, anche se lo stipendio da 14 milioni di euro a stagione rappresenta un ostacolo quasi insormontabile. Impossibile pensare che Kessié possa trasferirsi a Firenze a cifre anche solo lontanamente simili, ma dalla parte della Fiorentina potrebbe giocare la carta Stefano Pioli, allenatore con cui il giocatore ha vinto lo scudetto rossonero.

L’ex Milan tra passato italiano e valore internazionale

Il valore di Kessié è fuori discussione. Il centrocampista è esploso nel calcio italiano con la maglia del Cesena in Serie B, dove nella stagione 2015-2016 ha segnato 4 gol in 37 presenze. L’anno seguente è passato all’Atalanta, mettendo a segno 7 reti in 31 partite. Il salto definitivo è avvenuto al Milan, dove ha disputato cinque stagioni da protagonista: 223 presenze e 37 gol complessivi tra campionato e coppe. Doti fisiche, capacità di inserimento e solidità lo hanno reso uno dei centrocampisti più completi del panorama europeo.

Le critiche di Pietro Lo Monaco

Non tutti però vedono l’operazione con favore. Ai microfoni di Radio Firenzeviola, Pietro Lo Monaco ha espresso forti perplessità sul possibile ingaggio dell’ivoriano: “Per fare il centrale di centrocampo devi avere delle caratteristiche tattiche e di sacrificio enormi. Non è facile. Kessié gioca spesso in verticale, gli piace spingersi in attacco. Bisogna avere requisiti specifici. Se hai valori diversi, difficilmente riesci ad essere efficace”. Un giudizio netto che mette in discussione l’adattabilità del giocatore alla mediana viola.

Trattativa difficile, ma non impossibile

Al momento si tratta solo di un sondaggio, ma il nome di Kessié scalda la piazza. La Fiorentina sa che per provare davvero a portarlo a Firenze serviranno incastri finanziari perfetti e, soprattutto, la disponibilità del giocatore a tagliarsi drasticamente l’ingaggio. Un’ipotesi complicata, ma che in sede di calciomercato non si può mai del tutto escludere.

