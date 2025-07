Porte girevoli in Serie A: da Sportiello a Milinkovic-Savic, il mercato dei portieri è più vivo che mai

Il ritorno di Marco Sportiello all’Atalanta è stato ufficializzato ieri: l’ex Milan vestirà nuovamente la maglia della Dea per fare da vice di Carnesecchi. Un’operazione da circa un milione di euro, utile anche a completare la lista dei giocatori cresciuti nel vivaio bergamasco. A prendere il suo posto al Milan sarà invece Pietro Terracciano, che ha lasciato la Fiorentina dopo sei stagioni e mezzo per diventare la nuova alternativa a Mike Maignan. Il portiere francese, nonostante l’incertezza sul rinnovo, ha rifiutato tutte le offerte in arrivo e per questo è stato investito della fascia da capitano.

❌ Vanja #MilinkovićSavić non è sceso in campo con gli altri portieri alla rifinitura mattutina del @TorinoFC_1906 in vista dell'amichevole contro l'Ingolstadt. Oggi dovrebbe essere la giornata decisiva per la chiusura col @sscnapoli. #Torino #calciomercato pic.twitter.com/8xYNfZgsd7 — Toro Goal (@ToroGoal) July 19, 2025

Sommer resta all’Inter, il Napoli preme per Milinkovic-Savic

Il capitolo portieri resta caldo anche all’Inter, dove il ds Piero Ausilio ha confermato che Yann Sommer resterà a Milano, nonostante l’interessamento del Galatasaray. A differenza dei nerazzurri, il Napoli è pronto a intervenire: Alex Meret ha rinnovato, ma su indicazione di Antonio Conte il club azzurro vuole affiancargli un altro numero uno. Il nome scelto è Vanja Milinkovic-Savic del Torino, per cui si tratta a meno di 20 milioni di euro. Se l’affare andrà in porto, i granata avrebbero già pronte due alternative: Wladimiro Falcone del Lecce come prima scelta, Manuel Montipò dell’Hellas Verona come seconda opzione.

Falcone, Montipò, Audero: il domino continua

In caso di cessione di Falcone, il Lecce promuoverebbe Christian Früchtl, cercando poi un nuovo secondo portiere. Se invece sarà Montipò a partire, l’Hellas potrebbe tornare sul mercato. In lista ci sono Marco Silvestri e Emil Audero, quest’ultimo di proprietà della Sampdoria ma reduce dal prestito al Palermo. Audero è oggi al Como, ma è in cerca di una nuova sistemazione. Il suo entourage ha riallacciato i contatti con la Juventus, che però potrà affondare solo in caso di addio di Mattia Perin.

Dove può andare Perin? Occhi su Bologna e Como

Perin, fresco di rinnovo fino al 2027, lascerà la Juventus solo per un ruolo da titolare. Le possibili destinazioni sono il Bologna, in caso di partenza di Lukasz Skorupski, oppure il Como, dove si giocherebbe il posto con Jean Butez. Se nessuna di queste piste dovesse concretizzarsi, l’ex Genoa resterà a Torino come vice Di Gregorio.

Gli ultimi nomi in movimento

Il Pisa è alla ricerca di un nuovo portiere e sta valutando il profilo di Simone Scuffet, attualmente al Cagliari ma di ritorno dal prestito al Napoli. Pierluigi Gollini, fuori dai piani della Roma e reduce dalla stagione all’Atalanta, è pronto a ripartire dalla Cremonese, che ha già ingaggiato anche Lapo Nava dal Milan. Tra i nomi liberi figura anche Vito Mannone, svincolato e desideroso di tornare in Italia. Infine c’è Sebastiano Desplanches, protagonista all’Europeo Under 21, in attesa di un’opportunità per salire in Serie A.

Leggi anche: