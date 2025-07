Inter, dall’estero arrivano gli sfottò per il nuovo acquisto: “Prezzo assurdo, roba da Houdini”

L’Inter ha aperto un nuovo ciclo. Dopo il finale amaro della scorsa stagione e l’addio di Simone Inzaghi, la panchina è stata affidata a Cristian Chivu, simbolo di continuità interna ma anche della volontà di rinnovare con coraggio, puntando su prospetti più giovani.

La proprietà americana di Oaktree ha inaugurato una strategia diversa, basata su acquisti di prospettiva, costi contenuti e scommesse tecniche. Fin qui, sono arrivati tre volti nuovi, giovani e potenzialmente futuribili.

Tra questi, però, uno in particolare sta già facendo discutere. Non tanto per le sue statistiche passate, quanto per le prime prestazioni deludenti e per il prezzo con cui è stato strappato al Marsiglia. Il nome? Luis Henrique, esterno brasiliano ex OM, diventato protagonista di un retroscena curioso (e un po’ pungente) che arriva direttamente dalla Francia.

A scatenare il dibattito è stato il giornalista transalpino Romain Molina, che sul suo canale YouTube ha ironizzato in maniera piuttosto colorita sull’affare Luis Henrique. “Benatia è riuscito a far pagare all’Inter 30 milioni di euro per Luis Henrique. Non so come ci sia riuscito. Onestamente, è Houdini. Per me è un grande mago”, ha detto Molina, con sarcasmo neanche troppo velato.

“Sapendo che era Inzaghi a volerlo, che gli agenti della Roc Nation non avevano fatto quasi nulla e volevano comunque commissioni e mandati… Questo trasferimento è grandioso”.Sì, ma dal punto di vista del Marsiglia, secondo Molina.

Secondo quanto riportato, l’operazione è costata all’Inter 23 milioni di euro, più 2 milioni di bonus e altri 5 milioni di commissioni. Una cifra complessiva che, alla luce delle prime uscite dell’esterno brasiliano, comincia a sembrare un po’… generosa.

Eppure, sulla carta, Luis Henrique arrivava da una stagione affatto disprezzabile: 9 gol e 10 assist in 35 presenze con il Brighton di De Zerbi. Numeri da esterno offensivo moderno, rapido e creativo. Il problema è che, dopo poche partite disputate al Mondiale per Club, i tifosi nerazzurri stanno cominciando a mordersi le mani, chiedendosi dove sia finito quel talento visto in Premier.

Tra scelte sbagliate, movimenti confusi e una condizione fisica deficitaria, il brasiliano ha lasciato molti dubbi fra tifosi e addetti ai lavori. E ora, tra dichiarazioni social e frasi da bar sport, serpeggia lo sconcerto, mentre in Francia ridono sotto i baffi e ringraziano Benatia per l’illusione da prestigiatore.

Magia? Illusione ottica? L’unica certezza è che all’Inter servirà presto il vero Luis Henrique. Altrimenti, il titolo di “colpo dell’estate” rischia di trasformarsi in uno dei più clamorosi abbagli di mercato.

