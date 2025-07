Milan, Allegri traccia la linea: “Cosa ci manca e qual è il nostro obiettivo”

Il mercato del Milan entra nella sua fase decisiva tra trattative in corso e attesa per i colpi che mancano. Dopo l’arrivo di Modric, i rossoneri puntano ancora a rinforzare terzini, centrocampo e attacco, ma senza ansia e in piena sintonia tra tecnico e dirigenza.

In tournée in Asia, il nuovo Milan di Massimiliano Allegri si prepara al primo test probante contro l’Arsenal. L’ex Juve, tornato sulla panchina rossonera dopo 15 anni, ha fatto il punto tra presente e futuro con parole chiare e concrete.

“Sono tornato qua con entusiasmo e voglia” ha detto Allegri. “La squadra lavora bene, anche se siamo insieme da soli venti giorni. L’obiettivo è tornare a giocare la Champions League, cosa non facile vista la competitività in Serie A. Ma è fondamentale per il brand e per la società a livello economico”. (continua dopo la foto)

Sul ritorno in rossonero: “Situazioni completamente diverse rispetto a 15 anni fa. Ora si lavora con un gruppo nuovo, formato da ottimi giocatori. Non dobbiamo pensare alla stagione passata, nel bene e nel male. Si guarda solo avanti. Lavoriamo sul campo per diventare squadra. Il 17 agosto saremo pronti per la prima ufficiale”.

Grande fiducia nel nuovo arrivato: “Modric è un campione e porterà qualità, personalità ed esperienza. Alzerà il nostro livello tecnico”. E sull’assenza di coppe europee: “Meglio o peggio? Dipende. È vero che non giocheremo le grandi partite europee, ma potremo lavorare con più continuità durante la settimana. Io guardo il bicchiere mezzo pieno”.

Sui rinforzi attesi, Allegri è stato sereno: “Mancano ancora due terzini, un centrocampista e un attaccante, ma c’è totale sinergia con la società. Lavoriamo affinché il 31 agosto il Milan sia competitivo per tutti e tre gli obiettivi”. (continua dopo la foto)

Mercoledì, al National Stadium di Singapore, ci sarà la prima vera prova generale contro l’Arsenal: “Una sfida dura”, ha spiegato Allegri. 2Ma vogliamo regalare una gioia ai tifosi che sono tanti anche qui. Siamo concentrati sulla condizione fisica e sull’identità della squadra”.

In conferenza anche Fikayo Tomori: “La scorsa stagione non è andata come volevamo, ora le sensazioni sono diverse. Allegri ha portato nuove idee: su come si difende, quando si pressa, come si attacca. Ci stiamo adattando e vogliamo farci trovare pronti. Contro l’Arsenal servirà tensione alta, conosco bene il calcio inglese”.ù

