Inter, l’affaire Calhanoglu ai titoli di coda? L’agente: “Dove giocherà l’anno prossimo”

L’Inter continua a costruire il proprio futuro partendo dalle certezze. Dopo una stagione chiusa in modo deludente, i nerazzurri cercano di aggiungere nuovi tasselli a una base tecnica importante, in un’ottica di ringiovanimento intelligente. Cristian Chivu aspetta Lookman e intanto pensa a come ridisegnare il centrocampo.

⚫️🔵🇹🇷🚨 L'agente di Calhanoglu: "Hakan il prossimo anno giocherà ancora con l’Inter. Non c’è stato alcun contatto con il Fenerbahçe né con il Galatasaray. Non abbiamo parlato con nessuna squadra della Turchia.



Le voci sono infondate. Hakan è felice all’Inter e guarda con… pic.twitter.com/82vgPZIo5V — Daniele Mari (@marifcinter) July 22, 2025

In quest’ottica, la permanenza di Hakan Calhanoglu diventa un tassello fondamentale, nonostante le voci insistenti di un possibile ritorno in patria. Una telenovela che dura da tempo e che ha causato contrasti interni con Lautaro Martinez, oltre a coinvolgere il Galatasaray e il Fenerbahce, teoricamente interessati al campione nerazzurro.

Ma oggi, un po’ a sorpresa, a prendere posizione in modo netto è stato Gordon Stipic, procuratore del regista turco, che ha spento sul nascere le indiscrezioni circolate con insistenza sui media locali: “Hakan indosserà la maglia dell’Inter la prossima stagione“, ha dichiarato ai microfoni della tv nazionale Trt.

Nelle ultime settimane erano emersi presunti interessamenti da parte dei due club turchi, ma l’agente ha negato con decisione ogni contatto: “Non ci sono stati incontri con nessuno dei club menzionati. Non abbiamo avuto colloqui con il Fenerbahçe. Posso dire che non abbiamo incontrato nemmeno il Galatasaray: i rumors sono infondati“.

Stipic ha però lasciato intendere che qualche telefonata c’è stata, anche se in un contesto generale di mercato: “Ci sono tante telefonate e contatti in corso. È normale che succeda, ma in questa fase serve una comunicazione più chiara e fluida tra chi prende le decisioni”, ha aggiunto.

A breve è previsto un confronto diretto tra la dirigenza interista e Calhanoglu, per definire nei dettagli il futuro del centrocampista. Ma le parole dell’agente sembrano placare le voci di un addio: il presente e il futuro di Hakan, secondo Stipic, restano nerazzurri.

