L’Italia femminile ha un sogno europeo, Soncin: “Stasera in campo senza paura”

La nazionale italiana di calcio femminile sta vivendo un momento storico agli Europei, dove ha raggiunto la semifinale per la prima volta dopo 28 anni. Un percorso che ha sorpreso e stregato tifosi e addetti ai lavori, e che ha mostrato una squadra solida, pronta a sfidare le favorite del torneo. Ora l’appuntamento è con l’Inghilterra, detentrice del titolo, in una sfida che promette spettacolo.

Alla vigilia della semifinale di Ginevra, il ct Andrea Soncin non nasconde la sua ambizione: “C’è un grande sogno da realizzare, giocare la finale di questo Europeo”. Pur rispettando per l’esperienza dell’Inghilterra, le azzurre non hanno paura: “La preparazione è stata ottimale, puntiamo a rigenerarci in vista di una partita che richiederà molto sul piano fisico e atletico“.

Il tecnico sottolinea come coraggio, consapevolezza e serenità siano le armi della squadra per tentare l’impresa. Soncin analizza anche il gioco delle inglesi: “Sanno usare il possesso, ma sono molto verticali grazie alle caratteristiche offensive e alle mezzali che invadono la trequarti”.

Per affrontarle, l’Italia dovrebbe partire con il 3-5-2, sistema con cui la squadra si muove con scioltezza adattandosi al piano partita. Tra le protagoniste più attese, la centrale difensiva Cecilia Salvai esprime grande orgoglio per il cammino azzurro.

“Non ragioniamo sulle singole individualità, pensiamo da squadra. Siamo fiere di quello che abbiamo fatto, considerando anche chi lavora dietro le quinte“. Sul fronte avversario, rimane il dubbio sulla presenza della capitana inglese Williamson, fondamentale per la squadra di Sarina Wiegman.

La sfida con l’Inghilterra arriva in un momento delicato anche fuori dal campo, dopo gli insulti razzisti subiti dalla giocatrice inglese Jessica Carter. La Uefa ha preso posizione e anche le azzurre stanno valutando un gesto di solidarietà durante la partita, a testimonianza di un gruppo unito e consapevole dell’importanza dei valori che vanno oltre il gioco.

Leggi anche: