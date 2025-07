Chelsea, la rivelazione di Cucurella: “Io, terrorizzato da Donald Trump”

Dopo il trionfo del Chelsea, il Mondiale per Club ha regalato emozioni sportive ma anche qualche momento di imbarazzo extra campo. Tra i giocatori protagonisti della vittoria, è stato il terzino Marc Cucurella a svelare un curioso retroscena legato alla presenza “invadente” di Donald Trump durante la cerimonia di premiazione.

Il Presidente USA non si è limitato a consegnare il trofeo, ma è rimasto a lungo fra i giocatori, creando un’atmosfera surreale e tesa. Cucurella ha raccontato di come lo staff avesse avvertito i Blues: nessuno doveva alzare la coppa finché Trump non si fosse allontanato.

Eppure il Presidente, senza mostrare alcun imbarazzo né suggerendo di avere alcuna intenzione di andarsene, ha detto ai giocatori di alzare pure il trofeo… mentre lui restava lì in mezzo a loro, addirittura esultando. “Ero terrorizzato”, ha confessato il terzino, “nessuno aveva il coraggio di dirgli nulla”.

Un episodio che ha svelato quanto, anche nelle grandi occasioni sportive, la presenza di figure politiche di peso possa trasformare un momento di festa in un surreale gioco di equilibri e tensioni, con i protagonisti costretti più a subire che a godersi il trionfo.

