Juventus, spunta il nome a sorpresa per le fasce: ecco chi potrebbe arrivare

In un mercato in cui la Juventus sta cercando di superare le incertezze del recente passato per dare forma a un progetto concreto e sostenibile, non mancano colpi di scena e intuizioni anche sorprendenti. Niente fuochi d’artificio, ma tante mosse intelligenti per offrire a Igor Tudor una squadra più equilibrata, solida, pronta a competere.

Alberto Costa ha attirato l’attenzione del Porto 🇵🇹



Secondo Fabrizio Romano, i lusitani avrebbero proposto uno scambio alla Juventus: Joao Mario più tre milioni 💶



Costa non avrebbe ancora accettato lo Sporting Lisbona, attesi sviluppi⏳#Juventus #SpazioJ pic.twitter.com/LahS7iqnEr — SpazioJ (@Spazio_J) July 22, 2025

E se i riflettori si accendono spesso sui grandi nomi, è tra le righe che si annidano le operazioni più strategiche: è lì che spunta João Mário, possibile tassello chiave della nuova Juve, almeno secondo il racconto di Tuttosport. Tra le pieghe di questa ricostruzione, spunta dunque una pista che porta dritta in Portogallo. (continua dopo la foto)

Secondo quanto riportato dal magazine Record, la Juventus avrebbe avviato un dialogo con il Porto per uno scambio tra terzini: João Mário in direzione Torino, Alberto Costa verso casa. Il club bianconero avrebbe ricevuto un’offerta comprensiva di un conguaglio economico da circa 3 milioni di euro a proprio favore. Le parti si parlano, le posizioni non sono distanti.

La sensazione è che la trattativa potrebbe prendere quota nei prossimi giorni. Costa, classe 2003, era stato prelevato dal Vitória Guimarães sei mesi fa per 12,5 milioni più bonus. Dopo un Mondiale per Club giocato a buoni livelli, è diventato un nome caldo del mercato, seguito con attenzione anche dallo Sporting Lisbona, che aveva anche trovato un’intesa di massima con il giocatore.

Ma la Juve ha fatto sapere che prenderà in considerazione solo offerte a titolo definitivo, con una valutazione non inferiore ai 20 milioni. Nel frattempo, il profilo di João Mário stuzzica i piani alti della Continassa. Terzino classe 2000, è il prototipo del laterale moderno: esplosivo, instancabile, capace di coprire tutta la fascia con ritmo e qualità. (continua dopo la foto)

Joao Mario, bravo nel dribbling e nei cross ma anche cresciuto molto in fase difensiva, è un giocatore maturo, adatto alle sfide di alto livello. Con un bagaglio tecnico e atletico solido, rappresenterebbe un’alternativa interessante e già pronta per lo scacchiere di Tudor.

L’operazione, gradita a entrambe le società, appare in fase di decantazione. Resta viva la concorrenza dello Sporting per Costa, ma il dialogo tra Juve e Porto è iniziato. La partita, come spesso accade nel mercato, si giocherà dietro le quinte.

Leggi anche: