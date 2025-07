Inter, per Lookman ora è battaglia con l’Atalanta: il giocatore pronto allo strappo

Il mercato dell’Inter sembra costruito per mettere nelle mani di Cristian Chivu una squadra da scudetto. Dopo settimane di movimenti ponderati ma decisi, i nerazzurri alzano il tiro: non solo nomi altisonanti, ma anche una strategia precisa per rinforzare l’attacco. E per trattenere Dumfries, che ormai sembra sempre più vicino a restare.

Sky – Lookman, trattativa in standby: Inter-Atalanta, intenzioni cristallizzatehttps://t.co/Ke8Qkk7mSX — Fcinter1908 (@fcin1908it) July 22, 2025

In questo puzzle, Ademola Lookman è il tassello che manca per completare un tridente esplosivo, che sarebbe fra i più forti d’Europa con Lautaro Martinez e Thuram, con due giovani rampanti come Bonny e Pio Esposito pronti a dare una mano. Il corteggiamento all’attaccante atalantino è noto, ma ora c’è di più: il primo vero faccia a faccia tra i due club. (continua dopo la foto)

C’è stato il contatto. È questa la novità che mette a confronto Inter e Atalanta: ieri le due dirigenze si sono parlate per la prima volta, e l’oggetto del confronto è stato naturalmente Lookman. Nessun accordo, nessuna fumata bianca. Ma il solo fatto che i club abbiano aperto un tavolo è un segnale.

L’incontro non ha modificato i termini della trattativa: l’offerta dell’Inter è ferma a 40 milioni, cifra considerata congrua in base agli accordi presi con gli agenti del calciatore, che garantivano un’uscita “a prezzo definito”. Ma l’Atalanta tiene il punto: ne vuole almeno 50, e soprattutto preferirebbe cedere Lookman all’estero, visto l’interesse dell’Atletico Madrid. Dunque, niente aperture immediate, ma almeno è iniziato un dialogo diretto.

In questo contesto c’è una sola certezza: la volontà del giocatore. Lookman vuole solo l’Inter, e lo ripete senza sosta ai suoi agenti. Ha già un accordo fino al 2030 con i nerazzurri, da 4,5 milioni a stagione, e ha rifiutato anche un’offerta del Napoli. L’Atletico Madrid resta alla finestra, ma il giocatore ha fatto la sua scelta, ed è pronto allo strappo se l’Atalanta continuerà a bloccare il trasferimento. (continua dopo la foto)

Attualmente fermo per infortunio (ne avrà fino a fine mese), il nigeriano potrebbe presto passare dalle parole ai fatti, anche forzando la mano per ottenere la cessione. Un rischio che l’Inter conosce bene, ma su cui è pronta a scommettere: la determinazione di Lookman può essere decisiva, più di un rilancio da due milioni. E Marotta, per ora, osserva e aspetta: “Di Lookman parleremo prossimamente”, ha detto. Una dichiarazione d’attesa, che suona però come un conto alla rovescia.

Nel frattempo, Cristian Chivu comincia il suo nuovo corso. Sabato il raduno, e l’arrivo di Lookman sarebbe un segnale fortissimo. Per iniziare col botto e lasciarsi alle spalle i mesi opachi post-scudetto. Per ora, però, si resta sul filo. Inter e Atalanta si sono avvicinate, ma serve il passo decisivo. E se non arriverà dalle dirigenze, sarà Lookman a fare l’ultima mossa.

