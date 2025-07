Juventus, assalto dalla Premier all’attaccante: e scatta il “piano B”

La Juventus osserva, valuta e si prepara a muoversi in attacco. Con il futuro di Kolo Muani ancora in bilico e le questioni legate a Vlahovic da definire, a Torino si lavora su più fronti. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, è Darwin Núñez il nuovo nome sul taccuino bianconero per rinforzare il reparto offensivo.

Nonostante il francese del PSG abbia espresso più volte il desiderio di restare alla Juve, il Newcastle si è fatto avanti con insistenza, puntandolo per sostituire l’infortunato Isak. A breve il PSG potrebbe aprire alla cessione in Premier League, e in quel caso la Juve rischierebbe di perdere un tassello fondamentale nel proprio progetto offensivo.

Alla Continassa, però, sperano ancora di far leva sulla volontà del calciatore, tentando di resistere fino all’ultimo al pressing inglese. Se Kolo Muani dovesse davvero lasciare, la Juventus sarebbe costretta a intervenire sul mercato, e l’idea Darwin Núñez si farebbe concreta.

Classe ’99, reduce da un’annata in chiaroscuro al Liverpool, l’attaccante uruguaiano potrebbe diventare un’occasione di livello internazionale, soprattutto in combinazione con il nuovo arrivato Jonathan David. (continua dopo la foto)

La Juve valuta una formula più sostenibile rispetto ai 60 milioni richiesti dai Reds: un prestito con diritto od obbligo di riscatto a determinate condizioni. Al momento, il Liverpool non sembra intenzionato ad aprire a questa soluzione, ma negli ultimi giorni di mercato, soprattutto in assenza di offerte concrete, i margini di manovra potrebbero cambiare.

Dopo l’arrivo di Lorenzo Lucca a Napoli, per Darwin si chiudono alcune porte in Italia, ma la pista Juventus resta viva. I bianconeri sono pronti a giocarsi il tutto per tutto negli ultimi giorni di mercato, sperando in un’opportunità low cost per completare l’attacco. Se Kolo Muani parte, Darwin Núñez potrebbe essere la scelta più logica.

