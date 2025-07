Home | Roma scatenata sul mercato: terzo colpo in tre giorni, e altri sono in arrivo

La nuova Roma di Gian Piero Gasperini comincia a prendere una forma ben definita. Un progetto tecnico ambizioso, votato a dinamismo, qualità e verticalità, che il tecnico sta costruendo mattone dopo mattone con la piena fiducia del club. E intanto, la società non si ferma: il mercato giallorosso è in pieno fermento, con una raffica di colpi messi a segno uno dopo l’altro.

Il terzo, in appena tre giorni, è Daniele Ghilardi, difensore centrale del Verona, pronto a diventare un nuovo rinforzo per il reparto arretrato. Dopo El Aynaoui e Ferguson, anche il classe 2003 dell’Under 21 è stato scelto da Gasperini in persona, impressionato dal suo rendimento in campionato e all’Europeo di categoria. (continua dopo la foto)

La trattativa con il Verona è entrata nel vivo nelle ultime ore: la Roma ha offerto 9 milioni, mentre l’Hellas ne chiede 12, bonus compresi, aprendo però alla formula del prestito con obbligo di riscatto.

Il ds Massara, per evitare sorprese come il possibile ritorno del Betis, ha accelerato i tempi: in serata la Roma ha rivisto l’offerta avvicinandosi sensibilmente alle richieste del Verona. La fumata bianca potrebbe arrivare già a breve, con Ghilardi pronto a raggiungere Trigoria nei prossimi giorni. Un indizio? Ieri non è stato convocato da Zanetti per l’amichevole contro il Rovereto, segnale che il suo trasferimento è ormai questione di ore.

Nel frattempo, si chiude anche un’altra operazione importante: la Roma ha ricevuto il via libera dal Flamengo per Wesley, esterno classe 2003, a fronte di un’offerta da 25 milioni più 5 di bonus (di cui 2 facilmente raggiungibili). Il club brasiliano vorrebbe attendere il sostituto, ma il giocatore spinge per partire subito, e il trasferimento potrebbe definirsi già entro domani. (continua dopo la foto)

Ma non è finita: nelle ultime ore è emerso anche l’interesse per Deossa, centrocampista colombiano del Monterrey. Reduce da un’ottima prova al Mondiale per club, ha una clausola da 16 milioni, ma la Roma prima intende realizzare almeno una cessione per aprire spazio a centrocampo.

Insomma, a Trigoria si corre forte. E stavolta non solo in allenamento.

Leggi anche: