Roma, che regalo per Gasperini: arriva il giocatore più atteso

Il progetto di rilancio della Roma sta prendendo corpo con una serie di acquisti mirati, pensati per rinforzare la rosa e dare maggiore qualità e profondità al gruppo di Gian Piero Gasperini. Tra questi spicca l’arrivo imminente di Wesley, esterno brasiliano classe 2003, che domani mattina sarà a Roma per firmare il contratto quinquennale con i giallorossi.

🇧🇷 #Wesley está listo ✅



Alle 6.40 atterrerà a Fiumicino con il suo entourage e alle 8.00 svolgerà le visite mediche che lo legheranno alla #AsRoma @Teleradiostereo @LAROMA24 pic.twitter.com/zIOF7343fl — Annalisa Ferrante (@_pennichella_) July 26, 2025

La telenovela Wesley-Roma è ormai agli sgoccioli. Il giocatore ha salutato ufficialmente il Flamengo, dove ha trascorso anni intensi e di crescita, come confermato anche dal commovente messaggio condiviso sui social.

“Sono stati anni intensi, di lotta, conquiste, apprendimento e maturazione. Il Flamengo mi ha dato la possibilità di vivere il sogno di milioni di persone. Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine e la certezza di aver dato il massimo. Grazie di tutto”.

Il via libera definitivo al trasferimento è arrivato con l’arrivo di Emerson Royal in Brasile, destinato a sostituire Wesley nel Flamengo dopo la trattativa con il Milan, che ha ceduto l’ex Tottenham per 9 milioni di euro. Wesley partirà da Rio de Janeiro in serata con atterraggio previsto all’aeroporto di Fiumicino domani alle 6.40. (continua dopo la foto)

Il brasiliano era stato vicino più volte al trasferimento in Europa: già nel 2023 sfiorò il Barcellona in prestito con diritto di riscatto, mentre la scorsa estate fu ad un passo dall’Atalanta, che poi virò su Bellanova. Ora Wesley è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A.

La Roma ha investito 25 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus, cifra che fa di lui la quarta cessione più ricca nella storia del Flamengo. L’arrivo di Wesley rappresenta un tassello importante per la Roma, chiamata a costruire una squadra competitiva e pronta a dare continuità alle ambizioni di un progetto sportivo serio e ambizioso.

Leggi anche: