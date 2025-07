Un Super Milan schianta il Liverpool: doppietta per Okafor

Il lavoro di Massimiliano Allegri al Milan comincia a prendere forma: compattezza, disciplina tattica e capacità di sfruttare le ripartenze. Nella tournée asiatica il tecnico toscano sta costruendo una squadra con un’impostazione chiara e un disegno tattico preciso. La vittoria per 4‑2 sull’ambizioso Liverpool sul palcoscenico del Kai Tak Stadium ne è il primo tangibile risultato: un segnale forte per il progetto rossonero pronto a decollare.

Il copione è subito quello già visto: Milan compatto, pronto a ripartire con velocità. Al 10’ è Pulisic a far ripartire l’azione dalla fascia destra, Leão si incunea elegantemente dalla linea di centrocampo e scaraventa un destro chirurgico all’incrocio, firmando l’1‑0. Un gol da cineteca, celebrato con il gesto delle dita a formare il numero 20 in onore di Diogo Jota, tragicamente scomparso un un incidente. (continua dopo la foto)

Al 26’, il Liverpool risponde con Dominik Szoboszlai, servito da un assist intelligente di Ngumoha: destro a giro che si infila all’incrocio da fuori area, implacabile. Il pareggio è meritato, frutto di una pericolosa scorribanda dei Reds alla quale Maignan risponde presente, anticipando momentaneamente la rimonta inglese.

Dopo l’intervallo, Allegri inserisce Loftus‑Cheek, che al 52’ capitalizza un altro contropiede perfetto: assist filtrante di Leão per Saelemaekers, cross teso e controllo in area per calciare di potenza. Il Milan torna in vantaggio con concretezza e tempismo.

Al 59’, un clamoroso errore difensivo del Liverpool diventa manna per Noah Okafor, che intercetta una retro-pedina troppo lenta di Mamardashvili, a 30 metri dalla porta: tap-in a porta vuota e 3‑1 per i rossoneri. Nell’ultimo minuto di recupero, Gakpo accorcia con un colpo di testa su cross di Konaté, ma subito dopo Okafor infila ancora banchettando su un rinvio sbagliato della difesa inglese e fissa il punteggio sul 4‑2 finale. (continua dopo la foto)

Il Milan mostra un assetto solido: Gabbia è sempre vigile in area, Terracciano subentrato fra i pali si dimostra sicuro nelle uscite, e il reparto offensivo difende con ordine e punisce in transizione. Allegri dà spazio a nuovi impulsi: l’esordio di Estupiñán, inserito nella ripresa, porta fiato nuovo sulla sinistra. Anche il pubblico risponde: 49.704 spettatori, record per il Kai Tak Stadium

Allegri aveva definito l’incontro con il Liverpool “un grande test” da superare, dopo la prova difensiva ma sterile contro l’Arsenal in Singapore. E il Milan ha risposto con autorevolezza: non solo il risultato, ma la forma conta. La tournée prosegue: tra cinque giorni i rossoneri volano a Perth, dove affronteranno il Perth Glory. Sarà un altro banco di prova importante per monitorare la crescita di una squadra che Allegri sta plasmando con chiarezza e determinazione.

