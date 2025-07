Juventus, mano pesante con Douglas Luiz: arriva la supermulta, e per il futuro…

Clima teso alla Continassa: Douglas Luiz non si è presentato al raduno della Juventus e il club ha deciso di intervenire in modo pesante. La società bianconera, infastidita dal comportamento del brasiliano, ha scelto di sanzionare l’assenza ingiustificata con una multa che andrà dai 40 ai 120 mila euro, a seconda dei giorni saltati. Una punizione prevista dal regolamento interno che può toccare fino al 15% dello stipendio mensile lordo.

#DouglasLuiz è costato alla #Juventus 21 mila euro al minuto e 700 mila a partita (Gazzetta).



Anatomia di un flop dai 9 milioni lordi d'ingaggio: zero gol e assist in 27 presenze. Ora assente ingiustificato al raduno: Douglas Luiz resterà nella storia del club.… pic.twitter.com/iYuoSnbUgk — il Napolista (@napolista) July 26, 2025

Una mossa che serve da segnale, ma che rischia di irrigidire ancora di più un rapporto già deteriorato. Dopo una stagione deludente, in cui Douglas Luiz si è rivelato un investimento sbagliato, costato circa 21 mila euro al minuto giocato, la separazione appare ormai inevitabile. (continua dopo la foto)

Il centrocampista ex Aston Villa, arrivato con grandi aspettative, è ora al centro di trattative per un’uscita che possa limitare le perdite economiche. La Juve, che lo ha ancora a bilancio per 40 milioni, è disposta a valutare un prestito con obbligo di riscatto. In Inghilterra si sono mossi Everton, Nottingham Forest e West Ham, ma il giocatore punta a un top club e per ora non ha dato aperture concrete.

A sorpresa, è spuntata anche una pista turca. Secondo quanto riportato da Fanatik, José Mourinho avrebbe messo gli occhi su Douglas Luiz per il suo Fenerbahce e sarebbe pronto a un coinvolgimento diretto per convincere il brasiliano. Intanto, in attesa del suo ritorno a Torino da Rio de Janeiro – previsto per la prossima settimana – la dirigenza juventina ha avuto un primo contatto con l’entourage del giocatore.

Nonostante il chiarimento con gli agenti, la Juve non intende chiudere un occhio. La posizione del club è chiara: ci sarà la multa, ci sarà un confronto faccia a faccia con il giocatore prima del reinserimento nel gruppo e, soprattutto, si lavorerà per la cessione. Il comportamento del brasiliano ha infastidito il tecnico Igor Tudor e l’intera dirigenza, che vuole risolvere la questione prima della partenza per il ritiro in Germania. (continua dopo la foto)

La Juventus spera in una cessione utile a finanziare un nuovo innesto a centrocampo: con Thuram e Locatelli titolari e tre competizioni da affrontare, servono forze fresche e affidabili. Al momento, le offerte arrivate non convincono: Douglas Luiz ha rifiutato anche alcune proposte dall’Arabia Saudita, puntando tutto su un ritorno in Premier League.

Ma il tempo stringe e il margine per trattare si restringe. La Juve vuole chiudere la partita, e il finale – già scritto – sembra quello di un film dal sapore amarissimo.

