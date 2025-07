Juve, idea Cristante: si lavora con la Roma all’ipotesi di scambio con McKennie

La Juventus continua a lavorare sotto traccia sul fronte mercato, e tra le nuove ipotesi al vaglio c’è quella di un possibile scambio con la Roma che coinvolgerebbe due centrocampisti di esperienza internazionale: Bryan Cristante e Weston McKennie. A lanciare l’indiscrezione è La Gazzetta dello Sport, secondo cui l’idea avrebbe preso forma nelle ultime ore come una mossa utile a entrambe le società, anche in ottica bilancio.

La #Juventus studia lo scambio con la #AsRoma a centrocampo: McKennie, Cristante e Pellegrini i nomi sul tavolo https://t.co/kD8n4aYScW — calciomercato.com (@cmdotcom) July 26, 2025

La situazione contrattuale: incastro possibile

Il nodo da cui nasce la trattativa è legato alle rispettive scadenze contrattuali. McKennie, 26 anni, è legato alla Juventus fino al giugno 2026, ma le trattative per il rinnovo si sono interrotte da tempo, tanto che a Torino si valuta anche l’ipotesi di perderlo a parametro zero tra un anno. Una situazione che la dirigenza, con il nuovo ds Cristiano Giuntoli, vorrebbe evitare provando a trasformare l’uscita del giocatore in un’opportunità di scambio.

Sul fronte giallorosso, Bryan Cristante ha un contratto in scadenza nel 2027, dunque con solo un anno in più rispetto a quello dell’ex Schalke 04. A pesare in favore del centrocampista azzurro ci sono anche l’esperienza, la duttilità tattica e le qualità caratteriali, particolarmente apprezzate dalla Juventus.

ROME, ITALY – JULY 19: AS Roma player Bryan Cristante during training session at Centro Sportivo Fulvio Bernardini on July 19, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Una pista che può convenire a entrambi

Dal punto di vista tecnico, lo scambio avrebbe senso per entrambe le squadre. La Juventus si garantirebbe un centrocampista più strutturato, affidabile e con un profilo da leader silenzioso, mentre la Roma riceverebbe un giocatore più giovane, con esperienza in Serie A e potenzialmente rivitalizzabile da Igor Tudor, che ha già chiesto l’innesto di due centrocampisti in rosa.

C’è poi l’aspetto economico da non trascurare: in caso di scambio con valutazioni simmetriche, entrambe le società potrebbero registrare plusvalenze a bilancio, utile in ottica fair play finanziario.

Il precedente con Gasperini e i margini di crescita

Cristante, oggi 29enne, ha vissuto una delle sue migliori stagioni sotto la guida di Gasperini all’Atalanta, dimostrando di poter ricoprire diversi ruoli a centrocampo. La Juventus, alla ricerca di profili pronti ma compatibili con il nuovo progetto tattico, potrebbe trovare in lui una soluzione più stabile per la mediana.

Resta da capire se le due società riusciranno a trovare un accordo nelle prossime settimane. Lo scambio McKennie-Cristante appare oggi come una soluzione concreta, logica e potenzialmente vantaggiosa per tutti.

