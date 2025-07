C’è stato un tempo in cui sembrava che non si potesse giocare a calcio senza Federico Chiesa. Nell’estate del 2021 il calciatore genovese era destinato a grandi vette nel panorama sportivo contemporaneo: in quel momento era uno dei giocatori più elettrizzanti della Juventus e forse il più amato dalla tifoseria, ed era appena stato uno dei protagonisti dell’Europeo vinto dall’Italia. Poi, sono arrivati gli infortuni, e da qui l’uscita ingloriosa dalla Juventus a cui ha fatto seguito l’approdo al Liverpool. L’avventura inglese ha riservato sino ad ora poche gioie: ha vinto la Premier League, certo, ma giocando poco al di sopra del minutaggio minimo per essere considerato effettivamente un giocatore a roster. Il rapporto con Arne Slot, infatti, non è mai decollato, e l’allenatore appare ritenere Chiesa un elemento non importante per i Reds, tanto che l’italiano non è stato nemmeno convocato per la tournée estiva che la squadra sta affrontando in Asia e nel Pacifico. Anche se i media inglesi hanno parlato di un piccolo problema fisico, è difficile non pensare a un mancato coinvolgimento volontario.



Con queste premesse, non sembra per niente strano sentire in queste settimane rumor in merito a un possibile ritorno di Federico Chiesa in Serie A. È uno scenario complesso, lo diciamo subito, ma comunque non impossibile: ecco le due piste più calde in questo senso.

La pista principale: Federico Chiesa all’Atalanta

L’Atalanta è alle prese con una vera e propria rivoluzione, inevitabile dato l’addio di Gian Piero Gasperini, che ha lasciato la squadra dopo quasi 10 anni e una rivoluzione tecnica, tattica e mentale con pochi eguali nel calcio italiano moderno. Tra i vari cambiamenti dell’off-season bergamasca, c’è l’ormai probabilissima partenza di Ademola Lookman in direzione Inter: la trattativa non è ancora conclusa, ma la squadra di Milano ha offerto una cifra molto vicina a quella richiesta dai bergamaschi per far partire l’esterno nigeriano, che quindi lascerebbe un vuoto molto grande sulla fascia atalantina. A Bergamo, nel caso in cui l’affare con l’Inter non vada in porto, si attende comunque un’eventuale offerta dall’estero, che è piuttosto probabile arrivi dato lo status che Lookman è riuscito a cucirsi addosso nelle ultime due stagioni.

Ed è qui che entra in gioco Federico Chiesa: l’esterno italiano andrebbe a coprire il vuoto tecnico e tattico lasciato da Lookman, giocando come uno dei trequartisti a sostegno della prima punta (che non sarà più Retegui, volato di recente in Arabia Saudita). C’è ancora molto lavoro da fare nel mercato bergamasco e devono muoversi diverse tessere prima che Chiesa arrivi a Zingonia, ma bisogna anche dire che, in caso di cessione di Lookman, la Dea avrebbe sia lo spazio in campo che un buon capitale da investire. Juric, poi, deve cominciare al meglio per non far rimpiangere eccessivamente Gasperini, e un acquisto di questo tipo potrebbe essere il primo passo per riaccendere l’entusiasmo della tifoseria.

Per Chiesa, giocare all’Atalanta significherebbe tornare protagonista in un momento della sua carriera in cui ha bisogno di giocare con continuità: oltre a dimostrare a sé stesso di poter incidere sul lungo, infatti, deve convincere la Federazione di essere ancora un tassello fondamentale della Nazionale italiana, che il prossimo anno cercherà con tutte le sue forze di tornare ai Mondiali. Di certo, essere titolare in una squadra di Serie A e non una riserva all’estero lo metterebbe sotto i riflettori con maggior convinzione in un momento così cruciale per la sua carriera.

L’alternativa: il Napoli

Il Napoli è al centro di un mercato che sembra non volersi fermare mai: sino ad ora, tra gli altri, ha rinforzato la propria squadra con il portiere Milinkovic-Savic, Sam Beukema, Kevin De Bruyne, Noa Lang e Lorenzo Lucca. Attualmente sta cercando di prendere anche Dan Ndoye del Bologna, una trattativa che sembra però complicarsi e che dunque sta portando la dirigenza a guardare in altre direzioni: tra i profili osservati c’è Jack Grealish del Manchester City, Armand Laurienté del Sassuolo, Raheem Sterling del Chelsea e, appunto, Federico Chiesa del Liverpool. Essendoci molte porte aperte, anche in questo caso è difficile fare un pronostico: lo scenario in cui Chiesa torna in Serie A nella squadra campione in carica e a giocare in Champions con più minuti a disposizione è, comunque, decisamente interessante.