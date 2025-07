Chi sta seguendo con attenzione il calciomercato estivo sa bene che il Napoli è la squadra più attiva della Serie A: i partenopei, campioni in carica, hanno deciso di regalare a Conte tutti i rinforzi necessari per continuare ad essere competitivi, aprendo i proverbiali cordoni della borsa. La dirigenza azzurra sta infatti affinando ogni reparto, tra grandi nomi e giovani promesse, andando a creare una rosa profonda che sarà molto divertente vedere all’opera sotto Antonio Conte. Anche se il calciomercato corre velocissimo, prendiamoci un momento per rivedere le mosse fatte fino a questo momento.

Gli acquisti del Napoli 2025-2026

Cominciamo dagli acquisti che, come abbiamo detto, sono tanti e di rilievo:

In porta il Napoli ha acquistato Milinkovic-Savic dal Torino. Il portiere ormai ex granata è stata una delle rivelazioni degli ultimi due anni, dando prova di poter coniugare la propria ragguardevole stazza a un’agilità fuori dal comune . Davanti a lui ora si troverà una difesa senz’altro più competitiva di quella del Torino, ma anche la certezza che gli errori, quando arriveranno, peseranno di più. Il Napoli è comunque la meta ideale per la traiettoria di carriera dell’estremo difensore, che sembrava ormai essere sprecato in un Torino non in grado di soddisfare alcuna velleità di competizione.

il Napoli ha acquistato , classe 2001 diretto dall’Empoli che potrà portare il proprio contributo dalla panchina. A centrocampo troviamo l’acquisto più da copertina di questo mercato: Kevin De Bruyne . Il leggendario – non c’è un altro modo di definirlo – giocatore arriva in Serie A dopo 10 anni di Manchester City, dove ha vinto tutto e si è imposto come uno dei migliori interpreti del gioco del calcio. Sebbene non sia più nel suo prime, è comunque un profilo che alzerà in maniera vertiginosa il tasso tecnico non solo del Napoli, ma di tutto il nostro campionato.

Le cessioni e i prossimi obiettivi

Ovviamente, non può esserci mercato in entrata senza qualche nome in uscita: il Napoli ha lasciato andare Natan, Okafor, Billing, Scuffet, Lindstrom, Folorunsho e Ngonge, tutti elementi che probabilmente non avrebbero trovato spazio neanche considerando le tre competizioni a cui la squadra è chiamata a partecipare per il prossimo anno.

Al netto di un mercato ricco di stimoli, comunque, le operazioni in entrata per il Napoli potrebbero non essere finite: dato che la trattativa con il Bologna per arrivare a Dan Ndoye sembra complicarsi, ad esempio, pare che i partenopei stiano virando su diversi profili offensivi per rinforzare ulteriormente il proprio attacco. Tra i nomi più affascinanti ci sono ben due giocatori di Premier League: Jack Grealish, non più così importante nel progetto Manchester City, e Raheem Sterling, altro ex del Manchester City e ora in forza al Chelsea. Sembra prendere corpo anche l’ipotesi Armand Laurienté: ricordiamo tutti l’elettrica ala in forza al Sassuolo e reduce da un’annata impressionante in B. Altri due profili adocchiati per rinforzare difesa e centrocampo sono rispettivamente Takefusa Kubo e Fabio Miretti.