Il mercato del Napoli è senz’altro il più interessante di questa sessione estiva per quanto riguarda la Serie A: tanti gli acquisti e molte le cessioni, in quello che è il mai nascosto desiderio di soddisfare tutte le richieste di Antonio Conte per provare a bissare il successo del 2024-2025. Tra gli arrivi di spessore c’è anche quello di Lorenzo Lucca, l’attaccante dell’Udinese che lo scorso anno ha fatto drizzare diverse antenne grazie alla miglior stagione personale (fino a questo momento) nel massimo campionato italiano.

Conte, si sa, è un allenatore estremamente specifico quando si parla di punte, forse il tassello portante di tutto il suo gioco: è interessante capire perciò perché abbia scelto proprio Lorenzo Lucca, portando tra l’altro il Napoli a pagarlo anche una cifra considerevole (circa 35 milioni) considerando che la traiettoria ascendente del ragazzo è sostanzialmente all’inizio. Facciamo un po’ d’ordine tra i desideri di Antonio Conte e le effettive capacità di Lorenzo Lucca per capire come potrebbero incontrarsi nella prossima stagione.

L’attaccante perfetto secondo Antonio Conte

Nel corso della sua lunga carriera, Antonio Conte ha sempre cercato una punta che rispondesse alle sue peculiari idee, che sostanzialmente possono riassumersi in due assiomi fondamentali: saper giocare spalle alla porta e tagliare per cercare la profondità. Ovviamente l’impianto tattico è più complesso di così, ma questi elementi sono al primo e al secondo posto nelle Tavole della Legge del gioco del tecnico salentino. Se ripensate ai numeri 9 che Conte ha avuto nelle sue varie squadre vedrete che tutti, chi con più successo e chi con meno, è stato chiamato a giocare in questo modo. Da Calaiò a Kane, da Barreto a Lukaku, passando per i vari Giroud, Pellè, Llorente, Matri, Morata e Diego Costa. Lukaku è forse l’esempio più vivido nella nostra memoria, essendo stato un tassello fondamentale nello scudetto dell’Inter 2020/2021, dove era semplicemente inarrestabile. Lo scorso anno, pur fisicamente meno prestante, è comunque stato in grado di contribuire grazie al suo eccellente gioco di sponda e di attivazione dei compagni. E come se la cava, invece, Lorenzo Lucca?

Come gioca Lorenzo Lucca?

Ciò che sorprende da subito guardando Lorenzo Lucca all’opera è il modo in cui riesce a combinare la sua incredibile stazza (è alto 2.01 cm) con un’eccellente agilità: soprattutto quando si lancia in campo aperto, è un profilo veramente ostico per i difensori. Oltretutto, è diventato nel tempo più bravo a capitalizzare le occasioni a ridosso della porta. Proprio per questo, si parte già bene per quanto riguarda la capacità di finalizzare e dare profondità alla manovra. Lo scorso anno Lucca ha segnato 11 gol senza rigori in Serie A, mostrando in più occasioni una certa furbizia unita a un buon istinto, qualità sempre gradite in un attaccante. A dispetto della stazza ragguardevole, quindi, Lucca sta velocemente imparando come sfruttare i palloni in Serie A.

Concentriamoci ora proprio sulla sua altezza, che lo rende un pericolo non da poco vicino all’area: molti dei suoi gol sono infatti arrivati di testa, anticipando il difensore di riferimento. Un terminale eccellente per una squadra che tra i suoi centrocampisti può ora annoverare Kevin De Bruyne, il Gran Maestro dei passaggi in profondità. E poi c’è la capacità di liberare spazio per far salire la squadra: Lucca è un profilo molto mobile, perciò potrebbe lavorare molto bene coordinandosi con Noa Lang, abituato ad entrare verso l’area, e ancora con De Bruyne, che potrebbe avere spazio per liberare i precisi tiri dalla media distanza.

Eventuali criticità di Lucca al Napoli

Ovviamente, quanto detto sino ad ora non basta per garantire un matrimonio felice tra Lorenzo Lucca e la SSC Napoli. L’attaccante italiano infatti fa ancora fatica a legare il gioco: non è un buon profilo per le sponde e fatica a controllare la palla per poi aprire per i compagni. Come detto, questi aspetti sono qualcosa di non negoziabile per il gioco di Antonio Conte, che però è anche molto abile nello sviluppare diamanti grezzi nel modo che ritiene più congeniale alle sue idee. Lucca arriva al Napoli al momento giusto: ha 25 anni, l’età in cui solitamente un giocatore inizia ad entrare nel suo prime, ed è in una traiettoria di carriera crescente. Non è giovanissimo, ma può ancora essere plasmato nell’androide di cui Conte ha bisogno. Tra le tante storyline del Napoli 2025-2026, questa è senz’altro una delle più intriganti da seguire.

