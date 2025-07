Raoul Bova vuole denunciare il Napoli: il motivo – Mentre il Napoli si prepara alla stagione 2025-2026 da campione d’Italia in carica, un fronte del tutto inaspettato rischia di creare scompiglio: non in campo, ma sul terreno sempre più infuocato della comunicazione digitale. A essere coinvolto è Raoul Bova, volto amatissimo del cinema italiano, che potrebbe presto intraprendere un’azione legale contro la società di Aurelio De Laurentiis.

Tutto è partito da un contenuto pubblicato sui social dal Napoli Calcio, un video dedicato a Kevin De Bruyne, nuovo colpo del mercato estivo, in cui è stata utilizzata, come sottofondo ironico, una frase pronunciata da Bova in un audio privato, diventato virale attraverso il podcast Falsissimo di Fabrizio Corona. Il video, pubblicato su TikTok e poi rimosso, avrebbe infranto i confini della legalità, stando a quanto trapela dal fronte dell’attore. Anche Ryanair avrebbe fatto qualcosa di simile: la compagnia aerea irlandese ha usato una porzione dello stesso messaggio audio in un post sui social, alimentando l’ironia attorno al caso. Per entrambi gli episodi, Bova sarebbe pronto a muoversi legalmente, ipotizzando una gravissima violazione della privacy e un illecito civile.

Audio privati, indagini e sospetti: cosa sta succedendo

Secondo quanto riferito da La Repubblica, la Procura di Roma ha aperto un’indagine per tentata estorsione a carico di Federico Monzino, esperto di pubbliche relazioni molto attivo nei salotti milanesi. Monzino, a quanto pare, avrebbe chiesto un “regalo” a Bova per evitare la diffusione di messaggi vocali privati legati a una presunta relazione dell’attore con Martina Ceretti, influencer e modella 23enne con oltre 100mila follower. L’attore, però, non avrebbe ceduto al ricatto e avrebbe invece presentato denuncia alla polizia postale.

