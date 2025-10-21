“Si è sposata ma che caos”. Matrimonio per la figlia dei due super vip: le foto rubate

Il matrimonio della figlia di due noti attori internazionali si è svolto sabato 18 ottobre 2025 presso la storica abbazia Retuerta Le Domaine di Valladolid, Spagna. L’antico monastero, oggi trasformato in hotel di lusso e cantina, ha ospitato una cerimonia elegante e riservata, caratterizzata dal divieto assoluto di cellulari e dalla stretta osservanza della privacy degli sposi e degli ospiti.

Matrimonio esclusivo in Spagna: privacy totale e oltre 200 invitati

Per garantire riservatezza, agli oltre 200 invitati è stato richiesto di consegnare i dispositivi elettronici e firmare un accordo di non divulgazione. Secondo fonti internazionali, la decisione di adottare tali misure è stata presa dagli sposi per assicurare che nessun dettaglio della giornata trapelasse all’esterno, proteggendo la loro intimità e quella dei presenti. Questa scelta si inserisce nella tendenza delle celebrità di tutelare la propria sfera privata anche in occasione di eventi pubblici.

Matrimonio di Stella Banderas e Alex Gruzynki: cerimonia con ospiti vip

La protagonista dell’evento è Stella Banderas, figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith. Tra gli invitati si segnalano personalità di spicco come le figlie di Michelle e Barack Obama e Dakota Johnson, sorellastra della sposa. La partecipazione di Dakota Johnson ha evidenziato il forte legame familiare, anche in presenza di dinamiche complesse. Le celebrazioni si sono articolate tra un aperitivo all’aperto, un pranzo di gala, open bar e spettacolo dal vivo, offrendo un perfetto connubio tra stile internazionale e tradizione spagnola.

