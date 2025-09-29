Simona Ventura, chi è davvero l’uomo che l’ha minacciata: la scoperta shock

Un’ombra inquietante si è abbattuta sulla vita di due volti noti del piccolo schermo, Simona Ventura e il marito Giovanni Terzi, trasformando la quotidianità in un vero e proprio incubo vissuto in prima persona. Tra paura e apprensione, la coppia si è trovata a fare i conti con una minaccia reale e costante, che ha tenuto con il fiato sospeso familiari, amici, fan e colleghi. Solo qualche tempo fa, dopo anni di tensione, era emerso che il marito della conduttrice aveva preso provvedimenti legali contro chi li perseguitava. Ma la storia oggi rivela nuovi e sorprendenti sviluppi.

Simona Ventura minacciata di morte: identificato lo stalker

La vicenda legata alle minacce di morte rivolte a Simona Ventura e al compagno Giovanni Terzi ha recentemente assunto nuovi contorni, dopo che l’uomo responsabile degli atti persecutori è stato identificato. Il caso, seguito anche dalla trasmissione televisiva “Le Iene”, ha portato alla luce dettagli inquietanti su chi si cela dietro i continui messaggi intimidatori ricevuti dalla coppia.

Minacce reiterate e messaggi inquietanti

Le minacce rivolte alla nota conduttrice e al suo compagno sono state numerose e dal tono estremamente violento. Oltre duecento i messaggi inviati, tra cui frasi come “Voglio morta Simona Ventura” e “Un giorno la ucciderò come merita”. L’incubo ha avuto inizio tre anni fa, quando Giovanni Terzi ha individuato le prime comunicazioni minacciose. Inizialmente, Terzi aveva scelto di non informare Ventura per proteggerla dalla gravità della situazione.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva