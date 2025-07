L’Atletico Madrid sonda il terreno per Raspadori: il Napoli valuta l’attaccante 30 milioni

L’Atletico Madrid ha avviato un primo sondaggio per Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 attualmente in forza al Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il club spagnolo sta valutando l’inserimento di un nuovo profilo offensivo e avrebbe individuato nell’ex Sassuolo un possibile innesto ideale per il sistema di Diego Simeone.

Así juega Giacomo Raspadori, posible nuevo fichaje del Atlético de Madrid🔴⚪️

25 años 👦🏻

18 goles y 10 asistencias en 108 partidos en el Napoles ⚽️👞

Internacional con la selección 🇮🇹

Podría llegar por 25 millones💸 pic.twitter.com/235zbH494m — Jan Nogales (@Jannogales18) July 31, 2025

Il Napoli fissa il prezzo: si parte da 30 milioni

Da parte sua, il Napoli ha già fatto sapere di partire da una valutazione di 30 milioni di euro più 5 di bonus. Tuttavia, nel caso in cui la trattativa dovesse proseguire su binari concreti, non è escluso che si possa trovare un’intesa attorno ai 25 milioni fissi più 5 di bonus, cifra che potrebbe accontentare entrambe le parti.

Raspadori, reduce dallo scudetto e con ancora margini di crescita

Il giocatore è reduce dalla vittoria del campionato di Serie A con il Napoli guidato da Antonio Conte. In una stagione di successi per la squadra azzurra, Raspadori ha dato il suo contributo pur non essendo un titolare fisso. La sua duttilità, la giovane età e la capacità di giocare sia da seconda punta che da esterno lo rendono un profilo interessante per il mercato internazionale.

Napoli’s Giacomo Raspadori is seen in action during a pre-season friendly soccer match between Napoli and Catanzaro in Dimaro Folgarida, Trento, Italy, on July 2025. (Photo by Ciro De Luca/NurPhoto via Getty Images)

La posizione del Napoli

Al momento non ci sono offerte formali, ma l’interesse dell’Atletico è reale e potrebbe evolversi nelle prossime settimane. Il Napoli, da parte sua, non ha fretta di vendere, ma di fronte a una proposta concreta potrebbe valutare la cessione, soprattutto se dovesse sbloccare l’arrivo di un nuovo attaccante più congeniale al modulo di Conte.

Restano dunque giorni di riflessione e trattative: Raspadori è uno dei nomi caldi del mercato estivo e il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Italia.

