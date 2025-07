Juve, Sancho sempre più vicino: accordo col Manchester United, ma serve prima vendere

La Juventus ha fatto un passo decisivo verso Jadon Sancho: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero ha raggiunto un’intesa economica con il Manchester United per l’acquisto dell’esterno inglese. L’accordo prevede una cifra di 15 milioni di sterline, pari a poco più di 17 milioni di euro, per il trasferimento definitivo del calciatore.

Manchester United are willing to accept £17M for Jadon Sancho. Borussia Dortmund and Juventus are showing interest at the price. pic.twitter.com/ukHBklGY4f