Milan, accelerata per il centravanti: si muovono Tare e… Mendes

Mentre la telenovela Jashari continua a monopolizzare le cronache tra Italia e Belgio, il Milan non resta fermo. La nuova dirigenza rossonera lavora su più fronti, soprattutto in entrata, con Massimiliano Allegri che ha chiesto espressamente un rinforzo a destra e una punta per completare il reparto offensivo.

Sul fronte difensivo, l’operazione per Guela Doué è in fase avanzata. Il club di via Aldo Rossi tratta con lo Strasburgo per abbassare le pretese economiche e chiudere l’accordo a breve. Ben diverso, però, è il discorso per l’attacco.

Il nuovo direttore tecnico Igli Tare ha scelto una strategia di attesa: l’attaccante da affiancare a Santiago Gimenez arriverà solo nella seconda metà di agosto, appena prima dell’esordio in Serie A fissato per il 23 agosto contro la Cremonese a San Siro (ore 20.45).

Il nome di Dusan Vlahovic resta vivo e, col passare dei giorni, forse anche più accessibile. La Juventus ha bisogno di cedere e potrebbe rivedere le proprie richieste, facilitando il possibile affondo rossonero. Ma nel frattempo spunta in prima fila il nome di Gonçalo Ramos, 24 anni, attaccante acquistato dal Psg per 65 milioni di euro nell’estate 2023.

Milan, il mercato fra acquisti e cessioni

Il suo agente, Jorge Mendes, lo ha proposto direttamente a Casa Milan nei giorni scorsi: l’operazione, ad oggi, ruoterebbe intorno a un prestito con diritto di riscatto. Lo stipendio da 3 milioni netti annui è ritenuto sostenibile, e i rossoneri osservano con attenzione l’evolversi della situazione.

In uscita, restano da piazzare Bennacer e Adli. Entrambi aspettano offerte concrete dall’Europa e non sembrano convinti dalle proposte arrivate dal mondo arabo. In particolare, l’ex Empoli non ha ancora preso una decisione sull’offerta dell’Al-Ittihad, mentre il Milan confida che il Bologna, incassato il trasferimento di Ndoye, acceleri per l’acquisto di Noah Okafor. Situazione diversa per Chukwueze, sul quale sono arrivate solo richieste di prestito, ritenute al momento insufficienti.

