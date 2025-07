Milan, tifosi infuriati con Emerson Royal: social scatenati, cos’è successo

Milan, il passaggio al Flamengo era nei piani, ma sono bastate poche parole per incendiare i tifosi rossoneri. Emerson Royal, reduce da una stagione complicata e condizionata da un lungo stop per infortunio, ha lasciato Milano per tornare in Brasile. Il Flamengo ha versato 9 milioni di euro, sei in meno rispetto ai 15 spesi dal Milan per strapparlo al Tottenham appena un anno fa.

Ma a far esplodere la protesta non è stato il bilancio dell’operazione, bensì le dichiarazioni rilasciate dal terzino: “Mi hanno detto che tornando in Brasile avrei fatto un passo indietro per la mia carriera ma è esattamente il contrario. Il Flamengo è una squadra enorme, una delle più grandi al mondo”.

Quelle frasi, pronunciate con leggerezza e forse senza malizia, hanno avuto l’effetto di un’esplosione sui social. I tifosi del Milan si sono riversati in massa su X e Instagram per commentare con toni durissimi: “Parole irrispettose”, “Pensa a correre, non a parlare”, “Ringrazia di aver indossato questa maglia”.

Milan, un addio controverso

Il clima si è ulteriormente surriscaldato quando Emerson ha aggiunto: “Ovunque sia andato, tutti conoscono perfettamente il Flamengo… Avevo delle offerte per restare in Europa”. In molti hanno letto l’intervista come un’indiretta accusa al Milan e al calcio europeo, quasi a voler sminuire la sua esperienza in rossonero.

Le reazioni non si sono fatte attendere: chi lo accusa di ingratitudine, chi ironizza sulle sue prestazioni stagionali, chi lo invita a “non guardarsi mai indietro”. Un addio che poteva passare sotto traccia si è così trasformato nell’ennesimo caso social. E a Milano, il nome di Emerson Royal non sarà ricordato con particolare piacere, almeno dai fan rossoneri.

