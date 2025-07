Atalanta, Percassi parla di Lookman: “Vuole andarsene, però…”

Ademola Lookman vuole cambiare aria e lo ha detto chiaramente all’Atalanta. A confermare la volontà dell’attaccante è stato l’amministratore delegato Luca Percassi, che ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione del nuovo acquisto Honest Ahanor, chiarendo anche la posizione della società sulla trattativa in corso con l’Inter.

⚫️🔵‼️ Percassi: “Ademola Lookman da qualche tempo manifesta il suo desiderio di poter andare via, non è un segreto. In tutti i nostri ragionamenti, era un giocatore che quest’estate sarebbe dovuto partire, seguendo la filosofia del nostro club di una cessione all’anno. Il… pic.twitter.com/FiI0II9NSO — Daniele Mari (@marifcinter) July 30, 2025

“Lookman manifesta da tempo il suo desiderio di andare via, non è un segreto”, ha spiegato Percassi. “Nei nostri ragionamenti era uno di quei giocatori che sarebbe potuto partire. In ogni sessione c’è sempre una cessione, bene o male“. Una riflessione chiara, che non lascia spazio a interpretazioni: l’Atalanta è disposta a valutare la partenza del giocatore, ma solo alle proprie condizioni.

L’Inter ha mosso il passo decisivo: un’offerta scritta da 42 milioni più 3 di bonus, a fronte di una valutazione dei bergamaschi che si attesta intorno ai 50 milioni. “Nonostante tanti interessamenti”, ha continuato Percassi, “non c’era stato nulla di concreto fino a ieri, quando è arrivata la proposta formale. Ora la valuteremo e daremo una risposta, ma i tempi e i valori li decide l’Atalanta“.

Un messaggio inequivocabile: la società orobica non intende forzare i tempi né accettare condizioni imposte dall’esterno. E mentre il caso Retegui, ceduto a sorpresa, ha dimostrato che i colpi di scena sono possibili, in casa Atalanta la linea è tracciata: le uscite si fanno solo se ritenute opportune. Ora la palla passa all’Inter.

