Inter, arriva l’offerta dalla Premier: e un giocatore può davvero partire

Il mercato dell’Inter è entrato in una fase di sospensione strategica, in attesa di risposte decisive su tre fronti caldissimi: il talento difensivo Leoni, il centrocampista Frendrup e l’attaccante Lookman. La dirigenza nerazzurra spera di chiudere almeno due operazioni su tre, ma prima serve fare spazio e anche fare cassa.

Le trattative in entrata, infatti, sono legate a doppio filo alle eventuali uscite eccellenti. E una possibile plusvalenza pesante potrebbe arrivare dalla Premier League, dove il Crystal Palace ha deciso di fare sul serio per Yann Bisseck.

In Inghilterra, l’interesse per Bisseck c’è sempre stato. Anzi, negli ultimi mesi il difensore tedesco ha raccolto estimatori tra tifosi e dirigenti del Crystal Palace, fresco vincitore della FA Cup. Il club londinese ha messo sul tavolo una proposta concreta da 32 milioni di euro, che anticipa i sondaggi di altre squadre di Premier. (continua dopo la foto)

L’obiettivo è chiaro: convincere l’Inter a cedere un giocatore che, oggi, non è formalmente sul mercato, ma nemmeno intoccabile a fronte dell’offerta giusta. Un’estate fa era stato il West Ham a bussare alla porta nerazzurra, offrendo circa 20 milioni.

L’Inter disse no, puntando sulla crescita del classe 2000, reduce da un’annata di consolidamento sotto Inzaghi. Oggi, quel valore si è moltiplicato, e la plusvalenza potenziale – Bisseck era costato 7 milioni – fa gola al club. Perché quei soldi potrebbero essere reinvestiti in modo funzionale per acquistare un giocatore fra quelli chiesti da Cristian Chivu.

La richiesta dell’Inter per il difensore tedesco parte da 35 milioni, ma la sensazione è che davanti a un rilancio il club possa aprire al dialogo. Soprattutto perché le cessioni di Stankovic e Buchanan hanno già generato circa 20 milioni, e vendere anche Bisseck darebbe nuova liquidità da reinvestire (continua dopo la foto)

Marotta e Ausilio potrebbero così sbloccare nuove operazioni: una in difesa, dove resta prioritario il nome del centrale Leoni del Parma – prima scelta di Chivu – e in alternativa quello di De Winter del Genoa. C’è poi l’esigenza di un giocatore di rottura per la mediana, uno capace di recuperare palloni e di ripartire: il preferito sembra essere Frendrup, con Keita del Parma come alternativa.

Infine, il colpo da novante tentato dalla società nerazzurra: Ademola Lookman. L’Atalanta non si muove dalla richiesta di 50 milioni a fronte dei 45 offerti dall’Inter, ma il giocatore ha già l’accordo con i nerazzurri milanesi e alla fine l’impressione è che l’affare andrà in porto. In caso contrario Marotta virerà su un altro nome, sempre guardando agli attaccanti capaci di saltare l’uomo.

