Kolo Muani non si sblocca, la Juventus punta un altro obiettivo

Il mercato della Juventus resta bloccato in attesa di sviluppi sul fronte uscite, con il caso più delicato che riguarda Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, in scadenza nel 2026 e ormai da tempo sulla lista dei partenti, è ancora a Torino. A frenare l’addio è soprattutto il suo ingaggio da 12 milioni netti a stagione, che complica le strategie in entrata, a partire dalla possibile permanenza di Randal Kolo Muani.

⚪⚫ Kolo Muani-Juve: ci siamo ❓👀

📌 Il punto sulle trattative, oggi in LIVE dalle 18: https://t.co/dyQx5Yi9jB

🤝 Special guest: @LKinoshi pic.twitter.com/mzGPzSYSxD — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) July 29, 2025

Dopo i sei mesi in prestito (comprensivi del Mondiale per Club) in maglia bianconera, Kolo Muani è rientrato al Paris Saint-Germain, che ha già chiarito di voler trattare solo per una cessione definitiva. Il contratto del francese con i campioni d’Europa in carica è valido fino al 2028, e il club parigino non è disposto a fare sconti.

La Juventus ha messo sul tavolo un’offerta da 30 milioni di euro, legata a un prestito con diritto di riscatto (che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di alcune condizioni), ma per il momento la formula non convince il PSG. Troppo poco, soprattutto per un giocatore ancora nel pieno della carriera.

Di fronte allo stallo con Kolo Muani, la Juventus avrebbe iniziato a sondare il terreno per un’alternativa di alto profilo: Darwin Nunez, attaccante uruguaiano classe 1999 del Liverpool. Anche in questo caso la proposta dei bianconeri prevederebbe un prestito con diritto (o obbligo) di riscatto, replicando lo schema offerto al PSG.

L’operazione, però, si annuncia complessa: sul giocatore ci sarebbe l’interesse del ricchissimo Al Hilal di Simone Inzaghi, pronto a mettere sul piatto cifre che la Juve oggi difficilmente può pareggiare.

Fino a quando non si risolverà la questione Vlahovic, la Juventus resterà incastrata in un mercato di attesa. Ma i contatti sono avviati, e Comolli continua a lavorare sotto traccia per dare a Igor Tudor il centravanti giusto.

Leggi anche: