Balotelli non si arrende: dove giocherà l’anno prossimo

Mario Balotelli è alla ricerca di una nuova avventura calcistica, ma secondo il suo agente Enzo Raiola, pur essendoci molte offerte è improbabile che la destinazione sia italiana. Dopo la deludente parentesi al Genoa, l’attaccante classe ’90 sembra destinato a proseguire la carriera all’estero, dove continua ad avere estimatori nonostante gli ultimi anni difficili.

“Mario ha sempre avuto molte richieste dall’estero e continua ad averne“, ha spiegato Raiola ai microfoni di DerbyDerbyDerby, “ma oggi lo vedo difficile rientrare in Serie A, soprattutto dopo quest’ultima esperienza non positiva”. Un riferimento chiaro al breve e infruttuoso passaggio al Genoa, dove SuperMario ha faticato a lasciare il segno.

“Non per mancanza di impegno“, precisa l’agente, “ha dato tutto per dimostrare il proprio valore, ma non ha trovato le condizioni ideali per esprimersi”. Raiola ha anche ricordato come già un anno fa avesse suggerito a Balotelli di considerare seriamente le proposte internazionali, “erano importanti, ma lui ha scelto l’Italia e io ho rispettato la sua volontà”.

Attualmente non risultano trattative avviate con club italiani. “Valuteremo altre soluzioni, ma la decisione finale spetta a lui”, ha aggiunto Raiola, lasciando intendere che Balotelli prenderà tempo prima di scegliere il prossimo passo.

Infine, il procuratore ha svelato un retroscena legato allo scorso anno: “C’è stato un colloquio con la proprietà del Torino per valutare la fattibilità, ma poi il Genoa si è mosso rapidamente e Mario ha preferito accettare la loro proposta”.

Per Balotelli, dunque, il futuro sembra ancora lontano dall’Italia. Ma, come sempre con lui, l’imprevisto è dietro l’angolo.

