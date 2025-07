Home | Joao Felix delude ovunque, ma viene sempre ceduto a prezzi altissimi: ora va in Arabia, le cifre

Un trasferimento tanto clamoroso quanto discutibile dal punto di vista tecnico: Joao Felix lascia l’Europa e vola in Saudi League, acquistato dall’Al Nassr per 50 milioni di euro. Una cifra che sorprende soprattutto se rapportata alle sue ultime stagioni opache e alla recente parentesi al Milan da dimenticare, come quasi tutte le sue esperienze degli ultimi anni

Joao Felix, ovvero nel calcio più diventi scarso e più puoi guadagnare: se ne va in Arabia per 35 milioni l’anno



Ha 25 anni, ha fallito quasi ovunque, ha brillato solo all'Atletico Madrid. Lo ha voluto l'amichetto Cristiano Ronaldo. Architetto dell'operazione Jorge Mendes… pic.twitter.com/FpnOZPY7gu — il Napolista (@napolista) July 29, 2025

Il talento portoghese guadagnerà 17,5 milioni netti a stagione, un compenso da top player mondiale che sembra poco giustificato dalle prestazioni offerte negli ultimi anni. Ma dietro il colpo a effetto ci sarebbe un’operazione strategica orchestrata non solo dal solito Jorge Mendes, agente potente e influente, ma anche e soprattutto da Cristiano Ronaldo.

Il cinque volte Pallone d’Oro, dopo il rinnovo multimilionario con Al Nassr, sta diventando sempre più il centro del progetto saudita, spingendo per una colonia portoghese che lo affianchi in vista del grande obiettivo: arrivare in forma e competitivo ai prossimi Mondiali.

Con questo trasferimento, Joao Felix entra di diritto tra i giocatori più costosi della storia del calcio. A 25 anni ha già mosso 222 milioni di euro in trasferimenti: dai 120 milioni spesi dall’Atletico Madrid per acquistarlo dal Benfica, ai 52 milioni del passaggio al Chelsea, fino ai 50 milioni ora versati dall’Al Nassr.

Numeri impressionanti, soprattutto se si considera che nel mezzo ci sono anche due prestiti poco incisivi al Barcellona e, appunto, al Milan. Di certo, non il percorso che ci si aspettava da quello che era stato presentato come il nuovo crack del calcio portoghese.

Difficile immaginare che l’approdo in Arabia rappresenti un’occasione di rilancio per un giocatore che sembra ormai lontano dalla ribalta del grande calcio europeo. Ma con un contratto dorato e la protezione di Cristiano Ronaldo, Joao Felix può almeno ritrovare fiducia e continuità, in un contesto dove la pressione è minore ma l’esposizione mediatica resta elevata.

E mentre in Europa il suo nome comincia a sbiadire, in Arabia Saudita è pronto a diventare un altro ambasciatore del calcio business.

