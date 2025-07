Home | Milan, l’attaccante arriverà in Agosto: non solo Vlahovic, spunta un nome a sorpresa

Le prime settimane di Massimiliano Allegri al suo secondo corso rossonero si sono concentrate su equilibrio, condizione atletica e costruzione del gruppo. Ma a Milanello è evidente che servano ancora rinforzi, soprattutto in attacco. Il nuovo Milan ha bisogno di un centravanti di riferimento e la scelta sarà fondamentale per definire l’identità della squadra.

Tra le opzioni valutate per agosto, oltre a Dusan Vlahovic, c’è un nome che ha preso quota nelle ultime ore: Gonçalo Ramos. Il centravanti portoghese del PSG, reduce da una stagione complicata sotto la guida di Luis Enrique, è finito ai margini del progetto. Solo 12 presenze da titolare in Ligue 1, una in Champions, ma numeri comunque solidi: 19 gol stagionali in appena 1.800 minuti giocati.

Il club parigino lo ha pagato 65 milioni di euro e non intende svenderlo. Ma in caso di offerta interessante, la dirigenza è pronta a ragionare. Il Milan, consapevole di non poter sostenere una spesa così alta, ha messo nel mirino la formula del prestito, ipotesi percorribile solo in agosto.

Una carta importante? Jorge Mendes, agente del giocatore e fresco di chiusura per l’affare Estupinan, con cui i rapporti si sono molto rafforzati. Dusan Vlahovic resta però la prima scelta. Allegri lo conosce bene, lo stima e lo considera un 9 ideale per il suo Milan. Anche in questo caso i costi sono elevati, legati soprattutto all’ingaggio dell’attaccante serbo, ma non si tratta di una pista impossibile.

Milan, l’attesa del centravanti si prolunga

Il Milan sa che dovrà agire con intelligenza. Gli esperimenti con Leao attaccante, le attese per Santiago Gimenez e le suggestioni come Boniface non bastano. Serve un attaccante che garantisca i gol e che conosca le pressioni di un grande club.

In Casa Milan c’è fiducia: le trattative per il centravanti si scalderanno in pieno agosto. Ramos e Vlahovic restano in pole, pronti a raccogliere l’eredità di una lunga tradizione rossonera.

