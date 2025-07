Home | Pronostico Milan-Vlahovic: statistiche e quote per il trasferimento

Nel mondo del calciomercato, l’attenzione si concentra spesso sui grandi nomi e sulle possibili rivoluzioni in attacco delle squadre di vertice. In questa fase, il futuro di Dusan Vlahovic è al centro delle cronache: il bomber serbo sembra ormai destinato a lasciare la Juventus, con la pista Milan che si fa sempre più calda. Analizziamo insieme le ultime notizie, le statistiche e le quote dei principali bookmaker che ruotano attorno a questo trasferimento e alle alternative sul mercato.

Statistiche e probabilità: il Milan in pole per Vlahovic

La notizia principale riguarda la concreta possibilità che Vlahovic indossi la maglia del Milan nella prossima stagione. Dopo due stagioni e mezzo in cui ha segnato 41 reti con la Juventus sotto la guida di Max Allegri, il centravanti serbo è considerato il profilo ideale per rinforzare il reparto avanzato rossonero, attualmente poco fornito e con il solo Santiago Gimenez come punta di ruolo. L’allenatore, che già conosce bene le qualità del giocatore, avrebbe individuato in Vlahovic la soluzione perfetta per il nuovo corso del Milan, anche in vista della mancata partecipazione alle coppe europee.

Il contratto di Vlahovic scade nel 2026 e la Juventus punta a una cessione tra i 25 e i 30 milioni di euro.

scade nel 2026 e la punta a una cessione tra i 25 e i 30 milioni di euro. I bookmaker quotano a 2,5 la possibilità che il serbo approdi al Milan , segnale di fiducia sull’operazione.

, segnale di fiducia sull’operazione. Le alternative, come Santiago Castro (Bologna) e Joshua Zirkzee (reduce da una stagione poco brillante al Manchester United), hanno quote decisamente più alte: entrambe a 4,50.

Questo scenario evidenzia come il trasferimento di Vlahovic in rossonero sia considerato altamente probabile dagli operatori di settore. La trattativa tra Milan e Juventus non è ancora ufficialmente avviata, ma potrebbe subire una forte accelerazione nei prossimi giorni, soprattutto per la necessità dei rossoneri di trovare un attaccante di livello.

Le proiezioni dei bookmaker e la situazione contrattuale di Vlahovic lasciano pochi dubbi: il suo futuro sembra ormai scritto, e il Milan appare la destinazione più probabile. Le quote attuali confermano questa tendenza, con la soluzione rossonera data a 2,5 volte la posta, molto più bassa rispetto alle altre opzioni come Castro e Zirkzee (entrambe a 4,50). Resta ora da vedere se la trattativa si concretizzerà nelle prossime settimane.

