Juventus, terremoto Vlahovic: con Tudor ritrova il sorriso, ma il futuro…

Juventus, l’arrivo di Igor Tudor ha riportato un sorriso – forse l’ultimo – sul volto di Dusan Vlahovic. Contro il Genoa, il serbo è tornato a vestire una maglia da titolare, ma più che una rinascita, la sua sembra una tregua armata con il club bianconero. E il futuro sembra ormai scritto.

Juventus, Giuntoli ha incontrato l’entourage di Osimhen: è lui il dopo Vlahovic (Il Giornale)



Schira: ma serve la qualificazione in Champions. Vlahovic sarà venduto al miglior offerente. Sempre che (aggiungiamo noi) Giuntoli restihttps://t.co/inIlIDMw40 — il Napolista (@napolista) April 1, 2025

Il divorzio è ormai scritto: in estate, senza un rinnovo al ribasso che il centravanti non sembra disposto ad accettare, l’ex Fiorentina verrà ceduto al miglior offerente. L’obiettivo? Evitare di perderlo a zero nel 2026 e incassare una cifra che consenta di rifondare il reparto offensivo.

Se Tudor crede nelle qualità del suo numero 9, la società ha un pensiero più pragmatico: Vlahovic non può finire in panchina. Il rischio è quello di deprezzarne il cartellino, e con pochi acquirenti pronti a spendere cifre importanti, il club bianconero non può permetterselo.

Le uniche società in grado di fare un investimento pesante restano quelle inglesi, con Arsenal e Newcastle che finora si sono limitate a qualche sondaggio. L’addio è scontato, ma nessuna delle due parti ha interesse a un finale traumatico. Meglio una separazione consensuale, con prestazioni all’altezza che garantiscano vantaggi reciproci.

Juventus, una rivoluzione in attacco: ma serve la Champions

C’è però un fattore chiave che deciderà il destino della Juve e del suo prossimo attaccante: la Champions League. Senza la qualificazione alla massima competizione europea, il margine di manovra sul mercato si ridurrà drasticamente.

Giuntoli, da tempo, ha individuato un nome in cima alla lista: Victor Osimhen. Il dirigente bianconero ha già avuto contatti con l’entourage del nigeriano, ma il nodo resta la clausola da 75 milioni di euro fissata da De Laurentiis per l’estero. Finora nessuno ha affondato il colpo, e la Juve resta alla finestra. Ma prima di sognare, deve assicurarsi il pass per l’Europa che conta. Vlahovic è pronto a dare il suo contributo, prima dell’addio.

