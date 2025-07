Juventus, Tudor ha scelto il nome per la difesa: trattative avviate

La Juventus prepara un nuovo colpo in difesa e il nome caldo, adesso, è quello di Jeff Chabot, centrale tedesco già passato per la Serie A con le maglie di Sampdoria e Spezia. È lui il profilo che Igor Tudor ha messo in cima alla lista delle alternative a Leonardo Balerdi, il cui riscatto dal Marsiglia si sta rivelando più complicato del previsto.

Il club bianconero festeggia il ritorno di Gleison Bremer, ma serve altro per completare un reparto che deve essere rinforzato in fretta. Chabot, 27 anni, imponente difensore mancino da 195 cm, è reduce da un’ottima stagione con lo Stoccarda: 45 presenze, 3 gol e un rendimento costante che ha attirato l’attenzione della dirigenza juventina. Era già finito nel mirino ai tempi della sfida in Champions League contro il Colonia, quando ancora Giuntoli e Thiago Motta guidavano il mercato bianconero.

Oggi, con Damien Comolli e il prossimo arrivo ufficiale di François Modesto, la Juventus si muove con un nuovo assetto, ma Chabot resta un’opportunità concreta: costo accessibile (circa 15 milioni richiesti), stipendio sotto al milione, esperienza internazionale e 44 presenze in Serie A alle spalle.

Tudor lo vorrebbe come braccetto sinistro della difesa a tre, anche per sostituire Lloyd Kelly, infortunato e vicino all’addio. Nel frattempo la Juve lavora anche sulle corsie laterali. A destra, in uscita c’è Alberto Costa, vicino allo Sporting, mentre dalla Turchia arriva la notizia dell’interesse per Przemyslaw Frankowski, 30enne polacco attualmente al Galatasaray.

Restano nel mirino anche Dodò della Fiorentina, Clauss del Nizza, Palestra dell’Atalanta e Widmer del Mainz. Il mercato bianconero è in fermento, e Tudor vuole volti nuovi prima del ritiro. E Chabot, per costi e caratteristiche, sembra il profilo giusto al momento giusto.

