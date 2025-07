Milan, il tempo stringe: ancora troppi dubbi sulla rosa, i nuovi nomi per gli esterni

Il calciomercato del Milan sta diventando un rebus che confonde anche i più ottimisti tra i tifosi. Dopo settimane di attesa e con una programmazione anticipata rispetto alla concorrenza, i rossoneri si trovano oggi a meno di 40 giorni dal debutto ufficiale contro il Bari in Coppa Italia, senza certezze e con lacune pesanti soprattutto sugli esterni difensivi.

A pochi giorni dalla partenza per la tournée in Asia, Massimiliano Allegri sta lavorando con un gruppo ancora incompleto, in cui l’unico volto nuovo effettivamente disponibile è Ricci, mentre Modric arriverà solo ad agosto. Il resto? In gran parte volti noti, rientri provvisori o calciatori destinati a partire. (continua dopo la foto)

L’ultimo smacco è arrivato con il clamoroso flop dell’operazione Brown, terzino sinistro che sembrava a un passo dal Milan e invece ha preferito il più ricco contratto offerto dal Fenerbahçe. Una scelta che ha fatto saltare i piani, visto che Brown era stato individuato come sostituto low cost di Theo Hernandez.

E allora, con il lato sinistro ancora in alto mare, i riflettori si sono spostati a destra, dove il Milan ha accelerato nelle ultime ore su un nome nuovo: Marc Pubill, 22enne dell’Almeria, valutato circa 15 milioni.

In realtà, il vero obiettivo di mercato resta Guéla Doué, fratello maggiore di Désiré, su cui i rossoneri avevano già fatto un’offerta di 15 milioni, recentemente alzata a 18. Ma lo Strasburgo non si è smosso: la richiesta resta 25 milioni più bonus, ritenuta eccessiva in via Aldo Rossi. (continua dopo la foto)

Stesso discorso per Vanderson del Monaco, anche lui fuori budget. Da qui la decisione di puntare tutto su Pubill, considerato un profilo interessante, giovane e alla portata.

Intanto, però, il tempo stringe e la tournée asiatica incombe. Allegri ha bisogno di uomini da plasmare, soprattutto nei ruoli chiave: il rischio è che, tra trattative lente e obiettivi sfumati, la squadra arrivi all’inizio della stagione con le idee chiare… ma pochi interpreti all’altezza.

Leggi anche: